Через карантинні обмеження, спричинені пандемією COVID-19, виступи іноземних співаків неодноразово доводилось переносити. Проте завдяки масовій вакцинації в українців з’явилась довгоочікувана можливість відвідувати концерти улюблених музичних гуртів. Пропонуємо перелік найочікуваніших концертів у 2022 році, квитків на які вже майже не залишилось.

Måneskin

Дата – 7 березня

Місце – Stereo Plaza, місто Київ

Час – 20:00

Переможці Євробачення-2021 вперше приїжджають в Україну. З двома альбомами Måneskin вдалось зібрати десятки мільйонів прихильників з різних країн. Їхній останній кліп на першу після Євробачення пісню MAMMAMIA лише за 3 місяців набрав понад 17 мільйонів переглядів. Запальний італійський бенд лише за кілька років зміг стати однією з найпопулярніших рок-груп XXI століття. А от українцям через багатотисячні віртуальні черги довелось тривалий час чекати на можливість придбати квиток на концерт Måneskin у Києві. Наразі купити квиток неможливо, адже за 2 години після старту продажу був повний seold out.

Måneskin – Zitti E Buoni, фінал Євробачення-2021: дивитись відео онлайн

Iron Maiden

Дата – 29 травня

Місце – ВДНГ, місто Київ

Час – 20:00

Одна найпопулярніших рок-груп, справжня легенда стилю хеві-метал вперше приїжджає до України у рамках ексклюзивного туру Legacy of the Beast. Поєднання найвідоміших пісень із масштабними театральними постановками, світловими шоу здивує усіх прихильників колективу. Цей тур вважають квінтесенцією музичної творчості Iron Maiden, групи, яка вже 46 років захоплює авдиторію своїми запальними, шаленими композиціями.

Iron Maiden – The writing on the wall: дивитись відео онлайн

Imagine Dragons

Дата – 3 червня

Місце – НСК Олімпійський, місто Київ

Час – 19:00

Перша іноземна група, яка змусила українців чекати в електронній черзі на можливість придбати квиток, вже вкотре приїжджає до України. Через чотири роки після останнього концерту в Києві Imagine Dragons повертаються на сцену НСК Олімпійського в Києві. У рамках світового турне група представить свій п’ятий студійний альбом "Mercury – Act 1", який вийшов у світ 3 вересня 2021 р.

Imagine Dragons – Wrecked: дивитись відео онлайн

Томас Андерс та група Modern Talking

Дата й місце:

- 3 березня у Національному палаці мистецтв "Україна", місто Київ

- 5 березня в Одеському академічному театрі музичної комедії імені Водяного, місто Одеса

Томас Андерс – колишній соліст німецької попгрупи Modern Talking, яка припинила свою діяльність у 2003 році – приїжджає в Україну з великим святковим концертом. Відвідати виступ виконавця українці зможуть не лише в Києві, а ще й в Одесі. Програма концерту складається з пісень різних періодів творчості групи та сольної кар’єри Томаса Андерса, зокрема фанати зможуть послухати запальні диско-хіти 80-их та сучасні композиції.

Modern Talking – You're my heart, you're my soul: дивитись відео онлайн

Powerwolf

Дата – 10 березня

Місце – Stereo Plaza, місто Київ

Час – 19:00

Потужна німецька метал-група Powerwolf приїжджає до України з новим альбомом Call of the Wild. Це вже восьмий студійний альбом бенду, який неодмінно є в плейлистах усіх поціновувачів хеві-металу та пауер-металу. Смілива у своїй творчості група Powerwolf використовує у піснях елементи хорового та оперного співу, що роблять їхні музичні композиції по-справжньому сильними та передають атмосферу моторошних текстів.

Powerwolf – Dancing with the dead: дивитись відео онлайн

Bring Me the Horizon

Дата – 4 квітня

Місце – Палац спорту, місто Київ

Час – 20:00

Вже вкотре до України приїжджає британська рок-група Bring Me the Horizon, яка збирає навколо своєї творчості мільйони прихильників. На відвідувачів концерту чекають не лише найкращі старі хіти, але й презентація нового альбому – Post Human: Survival Horror. 9 оригінальних композицій про реальне життя вийшли у світ ще в жовтні 2020 року. А зйомки кліпу до однієї із них – Die4U – відбувались у Києві.

Bring Me the Horizon – DiE4U: дивитись відео онлайн

Nothing but Thieves

Дата і місце:

21 травня – Malevich Night Club, місто Львів;

22 травня – Stereo Plaza, місто Київ;

24 травня – Victory Concert Hall, місто Харків.

Британська рок-група Nothing but Thieves вже не вперше приїжджає до України. Цей бенд залюбки виступає на сценах різних міст чи під час фестивалів. Зокрема Nothing but Thieves виступали на UPark Festival 2016 та Atlas Weekend 2017. А зйомки двох їхніх кліпів – Amsterdam та Sorry – відбувались у Києві.

Nothing but Thieves – Amsterdam: дивитись відео онлайн

The Neighbourhood

Дата – 1 жовтня

Місце – Палац спорту, місто Київ

Час – 19:00

"Гурт однієї пісні" – саме так часто колись називали The Neighbourhood, після того, як кліп на їхню першу пісню Sweater Weather щотижня набирав мільйони переглядів. А сьогодні цей славнозвісний чорно-білий кліп перетнув позначку у 540 мільйонів переглядів. The Neighbourhood є однією з найвідоміших інді-рок-груп, яка всього лише за 10 років свого існування змогла здобути прихильність багатьох меломанів у всьому світі.

The Neighbourhood – Sweater Weather: дивитись відео онлайн

Kaleo

Дата – 19 жовтня

Місце – Stereo Plaza, місто Київ

Час – 20:00

Вперше з’явившись 2012 року на міській радіостанції Ісландії, пісня Vor i Vaglaskogi одразу потрапила у десятку найкращих пісень цього медіа. Це стало знаменним початком блискучої кар’єри, адже вже через кілька років Kaleo випустили свій легендарний сингл Way Down We Go, який звучав у безлічі відомих серіалів та фільмів. Kaleo вже не вперше приїжджають до України. У 2018 році їхні найвідоміші пісні можна було послухати на UPark Festival.

Kaleo – Way down we go: дивитись відео онлайн

Автор: Марія Твардовська