Из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19, выступления иностранных певцов неоднократно приходилось переносить. Однако благодаря массовой вакцинации у украинцев появилась долгожданная возможность посещать концерты любимых музыкальных групп. Предлагаем перечень самых ожидаемых концертов в 2022 году, билетов на которые уже почти не осталось.

Måneskin

Дата – 7 марта

Место – Stereo Plaza, Киев

Время – 20:00

Победители Евровидения-2021 впервые приезжают в Украину. С двумя альбомами Måneskin удалось собрать десятки миллионов поклонников из разных стран. Их последний клип на первую после Евровидения песню MAMMAMIA лишь за 3 месяца набрал более 17 миллионов просмотров. Зажигательный итальянский бэнд лишь за несколько лет смог стать одной из самых популярных рок-групп XXI века. А вот украинцам из-за многотысячных виртуальных очередей пришлось долгое время ждать возможности купить билет на концерт Måneskin в Киеве. СейВремя купить билет невозможно, ведь через 2 часа после старта продажи был полный seold out.

Iron Maiden

Дата – 29 травня

Место – ВДНГ, місто Київ

Время – 20:00

Одна самых популярных рок-групп, настоящая легенда стиля хэви-метал впервые приезжает в Украину в рамках эксклюзивного тура Legacy of the Beast. Сочетание самых известных песен с масштабными театральными постановками, световыми шоу удивит всех поклонников коллектива. Этот тур считают квинтэссенцией музыкального творчества Iron Maiden, – группы, которая уже 46 лет восхищает аудиторию своими зажигательными, безумными композициями.

Imagine Dragons

Дата – 3 июня

Место – НСК Олимпийский, Киев

Время – 19:00

Первая иностранная группа, которая заставила украинцев ждать в электронной очереди на возможность приобрести билет, уже в который раз приезжает в Украину. Через четыре года после последнего концерта в Киеве Imagine Dragons возвращаются на сцену НСК Олимпийский в Киеве. В рамках мирового турне группа представит свой пятый студийный альбом "Mercury-Act 1", который вышел в свет 3 сентября 2021 г.

Томас Андерс и группа Modern Talking

Дата и место:

- 3 марта в Национальном дворце искусств "Украина", Киев

- 5 марта в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Водяного, город Одесса

Томас Андерс – бывший солист немецкой попгруппы Modern Talking, которая прекратила свою деятельность в 2003 году, приезжает в Украину с большим праздничным концертом. Посетить выступление исполнителя украинцы смогут не только в Киеве, а еще и в Одессе. Программа концерта состоит из песен разных периодов творчества группы и сольной карьеры Томаса Андерса, в частности фанаты смогут послушать зажигательные диско-хиты 80-ых и современные композиции.

Powerwolf

Дата – 10 марта

Место – Stereo Plaza, город Киев

Время – 19:00

Мощная немецкая метал-группа Powerwolf приезжает в Украину с новым альбомом Call of the Wild. Это уже восьмой студийный альбом бэнда, который непременно есть в плейлистах всех ценителей хэви-метала и пауэр-метала. Смелая в своем творчестве группа Powerwolf использует в песнях элементы хорового и оперного пения, которые делают их музыкальные композиции по-настоящему сильными и передают атмосферу жутких текстов.

Bring Me the Horizon

Дата – 4 апреля

Место – Дворец спорта, город Киев

Время – 20:00

Уже в который раз в Украину приезжает британская рок-группа Bring Me the Horizon, которая собирает вокруг своего творчества миллионы поклонников. Посетителей концерта ждут не только лучшие старые хиты, но и презентация нового альбома – Post Human: Survival Horror. 9 оригинальных композиций о реальной жизни вышли в свет еще в октябре 2020 года. А съемки клипа к одной из них-Die4U – проходили в Киеве.

Nothing but Thieves

Дата и место:

21 мая – Malevich Night Club, город Львов;

22 мая – Stereo Plaza, город Киев;

24 мая – Victory Concert Hall, город Харьков.

Британская рок-группа Nothing but Thieves уже не впервые приезжает в Украину. Этот бэнд охотно выступает на сценах разных городов или во время фестивалей. В частности Nothing but Thieves выступали на UPark Festival 2016 и Atlas Weekend 2017. А съемки двух клипов – Amsterdam и Sorry – проходили в Киеве.

The Neighbourhood

Дата – 1 октября

Место – Дворец спорта, город Киев

Время – 19:00

"Группа одной песни" – именно так часто когда-то называли The Neighbourhood, после того, как клип на их первую песню Sweater Weather еженедельно набирал миллионы просмотров. А сегодня этот знаменитый черно-белый клип пересек отметку в 540 миллионов просмотров. The Neighbourhood является одной из самых известных инди-рок-групп, которая всего лишь за 10 лет своего существования смогла снискать расположение многих меломанов во всем мире.

Kaleo

Дата – 19 октября

Место – Stereo Plaza, город Киев

Время – 20:00

Впервые появившись в 2012 году на городской радиостанции Исландии, песня Vor i Vaglaskogi сразу попала в десятку лучших песен этого медиа. Это стало знаменательным началом блестящей карьеры, ведь уже через несколько лет Kaleo выпустили свой легендарный сингл Way Down We Go, который звучал во множестве известных сериалов и фильмов. Kaleo уже не впервые приезжают в Украину. В 2018 году их самые известные песни можно было послушать на UPark Festival.

Автор: Мария Твардовская