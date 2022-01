Довгоочікувані музичні фестивалі 2022 року зможуть підкорити любителів різних жанрів музики: фанатів року, репу, попмузики та джазу. Найімовірніше, всі фестивалі відбуватимуться згідно з карантинними обмеженнями та обов'язковим сертифікатом про повну вакцинацію. Тому не гайте час і складайте плани на ваше найкраще фестивальне літо!

Atlas Weekend 2022

Місце: ВДНГ (Київ)

Час: 7 липня – 10 липня

Вартість: 1300 – 7650 гривень

Цього року хедлайнером фестивалю буде американський гурт Twenty One Pilots, які мали виступити ще у 2019 році, але тоді через карантин захід скасували. Також готується сет від Placebo. Вартість вхідних квитків залежить від таких факторів: зона фестивалю (vip або звичайна), лайн-ап, кількість днів. Квитки на один фестивальний день коштуватимуть від 1300 до 1700 гривень. На три дні – 3 тисячі гривень. А ось квиток на всі дні фестивалю коштуватиме від 3400 гривень. Наразі організатори ще не оприлюднювали усю програму фестивалю.



Atlas Weekend 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю

ZaxidFest 2022

Місце: село Родатичі (Львівська область)

Час: 25 – 28 червня

Вартість: 1600 гривень

Поки вся програма фестивалю ще не відома. У перший день очікується виступ британського романтика Passenger. Також у цей день концерт дасть культовий метал-гурт Sepultura. Ціна на всі квитки однакова – 1600 гривень. А ось за кемпінг та паркування доведеться доплатити від 550 гривень.



ZaxidFest 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю

Faine Misto 2022

Місце: іподром за 7 кілометрів від Тернополя

Час: 28 липня – 1 серпня

Вартість: 1 600 гривень

Цей фестиваль об’єднує всіх любителів року. Організатори вже оголосили лайн-ап фестивалю. В Україні виступить ціла низка рок-команд, зокрема While She Sleeps, Alestorm, Perturbator, Lord Of The Lost. Ціна на всі квитки однакова – 1600 гривень. За кемпінг та паркування доведеться доплатити від 250 гривень.



Faine Misto 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю

До слова Анонсовані дати українського фестивалю Comic Con Ukraine 2022: встигніть придбати квитки

UPark Festival 2022

Місце: Sky Family Park (Київ)

Час: 19.06; 10 – 11.07; 15 – 17.07

Вартість: від 1649 гривень

UPark Festival привезе в Україну цілу низку вже легендарних колективів. Зокрема, фанатів металу порадують виступи Slipknot та Five Finger Death Punch. Співатиме також канадський поппанк-гурт Sim-41. Крім того, очікуються сети від Bullet for My Valentine, My Chemical Romance. І як вишенька на тортику – Gorillaz.

Варто враховувати, що формат фестивалю не зовсім зручний, тому що він проходитиме з розривом. Перша порція року до нас приїде 19 червня, друга – з 10 до 11 липня, а третя – з 15 до 17 липня. Загалом в один день буде лише три-чотири сети.



UPark Festival 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю

Leopolis Jazz Fest 2022

Місце: Львів

Час: орієнтовно травень – червень

Вартість: немає інформації

Один з найбільших фестивалів в Україні – Leopolis Jazz Fest. Він щороку проходить у Львові у червні, починаючи з 2011 року. Український Leopolis Jazz Fest – одна з найбільших джазових подій у Європі. Організатори фестивалю досі не опублікували лайн-ап, проте анонсували, що фестиваль у 2022 році відбудеться. Квитків також у продажу досі немає.



Leopolis Jazz Fest 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю

Бандерштат 2022

Місце: село Рованці, Волинська область

Час: 5 – 7 серпня

Всеукраїнський "фестиваль українського духу", що проводиться щоліта на Волині, у місті Луцьку та околицях. Він є артвізитівкою цього краю. Що цікаво, на фестивалі заборонено вживати алкоголь, більшість фанатів приходять у вишиванках та сім'ями, і сплачують мінімальну вартість за вхідний квиток.



Бандерштат 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю

UnderHill 2022

Місце: аеродром UNDERHILL, село Підгір'я, Івано-Франківська область

Час: 3 – 6 червня

Вартість: 400 – 1200 гривень

Це міжнародний тематичний музичний парк розваг в Україні, який об'єднує різні течії сучасної та попмузики, виконавців з різних країн. Цьогоріч там виступатимуть такі виконавці, як Тіна Кароль, Kalush, Marcus Schulz, Claptone та інші.



UnderHill 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю

Respublica 2022

Місце: місто Кам’янець-Подільський, Хмельницька область

Час: 23 – 25 вересня

Вартість: 600 гривень

На цьому фестивалі збираються не лише поціновувачі музики, але й мистецтва загалом. Він поділяється на різні частини: художню, літературну та музичну. Художня частина відбувається на території старої та сучасної частини міста. Музична частина представлена відомим рок-гуртами з України та інших країн світу.



Respublica 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю

Автор: Соломія Борух