Довгоочікувані музичні фестивалі 2022 року зможуть підкорити любителів різних жанрів музики: фанатів року, репу, попмузики та джазу. Найімовірніше, всі фестивалі відбуватимуться згідно з карантинними обмеженнями та обов'язковим сертифікатом про повну вакцинацію. Тому не гайте час і складайте плани на ваше найкраще фестивальне літо!
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Atlas Weekend 2022
Цього року хедлайнером фестивалю буде американський гурт Twenty One Pilots, які мали виступити ще у 2019 році, але тоді через карантин захід скасували. Також готується сет від Placebo. Вартість вхідних квитків залежить від таких факторів: зона фестивалю (vip або звичайна), лайн-ап, кількість днів. Квитки на один фестивальний день коштуватимуть від 1300 до 1700 гривень. На три дні – 3 тисячі гривень. А ось квиток на всі дні фестивалю коштуватиме від 3400 гривень. Наразі організатори ще не оприлюднювали усю програму фестивалю.
Atlas Weekend 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю
ZaxidFest 2022
Поки вся програма фестивалю ще не відома. У перший день очікується виступ британського романтика Passenger. Також у цей день концерт дасть культовий метал-гурт Sepultura. Ціна на всі квитки однакова – 1600 гривень. А ось за кемпінг та паркування доведеться доплатити від 550 гривень.
ZaxidFest 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю
Faine Misto 2022
Цей фестиваль об’єднує всіх любителів року. Організатори вже оголосили лайн-ап фестивалю. В Україні виступить ціла низка рок-команд, зокрема While She Sleeps, Alestorm, Perturbator, Lord Of The Lost. Ціна на всі квитки однакова – 1600 гривень. За кемпінг та паркування доведеться доплатити від 250 гривень.
Faine Misto 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю
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UPark Festival 2022
UPark Festival привезе в Україну цілу низку вже легендарних колективів. Зокрема, фанатів металу порадують виступи Slipknot та Five Finger Death Punch. Співатиме також канадський поппанк-гурт Sim-41. Крім того, очікуються сети від Bullet for My Valentine, My Chemical Romance. І як вишенька на тортику – Gorillaz.
Варто враховувати, що формат фестивалю не зовсім зручний, тому що він проходитиме з розривом. Перша порція року до нас приїде 19 червня, друга – з 10 до 11 липня, а третя – з 15 до 17 липня. Загалом в один день буде лише три-чотири сети.
UPark Festival 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю
Leopolis Jazz Fest 2022
Один з найбільших фестивалів в Україні – Leopolis Jazz Fest. Він щороку проходить у Львові у червні, починаючи з 2011 року. Український Leopolis Jazz Fest – одна з найбільших джазових подій у Європі. Організатори фестивалю досі не опублікували лайн-ап, проте анонсували, що фестиваль у 2022 році відбудеться. Квитків також у продажу досі немає.
Leopolis Jazz Fest 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю
Бандерштат 2022
Всеукраїнський "фестиваль українського духу", що проводиться щоліта на Волині, у місті Луцьку та околицях. Він є артвізитівкою цього краю. Що цікаво, на фестивалі заборонено вживати алкоголь, більшість фанатів приходять у вишиванках та сім'ями, і сплачують мінімальну вартість за вхідний квиток.
Бандерштат 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю
UnderHill 2022
Це міжнародний тематичний музичний парк розваг в Україні, який об'єднує різні течії сучасної та попмузики, виконавців з різних країн. Цьогоріч там виступатимуть такі виконавці, як Тіна Кароль, Kalush, Marcus Schulz, Claptone та інші.
UnderHill 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю
Respublica 2022
На цьому фестивалі збираються не лише поціновувачі музики, але й мистецтва загалом. Він поділяється на різні частини: художню, літературну та музичну. Художня частина відбувається на території старої та сучасної частини міста. Музична частина представлена відомим рок-гуртами з України та інших країн світу.
Respublica 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю