У Казахстані скасували концерт путіністки Поліни Гагаріної: хто за цим стоїть

Російська виконавиця Поліна Гагаріна, яка виступила за повномасштабне вторгнення Росії в Україну, не даватиме концерт в Алмати 14 лютого 2023 року. Казахи обурились майбутньому приїзду співачки та наполягли, щоб захід скасували.

Як повідомили у російських ЗМІ, причиною стало невдоволення казахів щодо виступу виконавиці, яка відкрито підтримує геноцид українців. Концерт мав відбутись в рамках її туру "Обезоружена" і квитки на захід вже продавались, але тепер анонс зник із офіційного сайту Гагаріної, з сайту організатора концерту та квиткових кас.

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Зазначимо, що казахи не підтримують війну в Україні та створювали на цю тему чимало вірусних відео в мережі. Також казахи відкрито обурювались щодо виступу Гагаріної у соцмережах, питаючи "хто і навіщо везе до них Z-артистів?". Зокрема президент країни Касим-Жомарт Токаєв не визнав так звані "республіки" на Донбасі та відмовився перекидати свої миротворчі сили в Україну на прохання Росії.

Гагаріна і її політична позиція