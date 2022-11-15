У Казахстані скасували концерт путіністки Поліни Гагаріної: хто за цим стоїть
Російська виконавиця Поліна Гагаріна, яка виступила за повномасштабне вторгнення Росії в Україну, не даватиме концерт в Алмати 14 лютого 2023 року. Казахи обурились майбутньому приїзду співачки та наполягли, щоб захід скасували.
Як повідомили у російських ЗМІ, причиною стало невдоволення казахів щодо виступу виконавиці, яка відкрито підтримує геноцид українців. Концерт мав відбутись в рамках її туру "Обезоружена" і квитки на захід вже продавались, але тепер анонс зник із офіційного сайту Гагаріної, з сайту організатора концерту та квиткових кас.
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Зазначимо, що казахи не підтримують війну в Україні та створювали на цю тему чимало вірусних відео в мережі. Також казахи відкрито обурювались щодо виступу Гагаріної у соцмережах, питаючи "хто і навіщо везе до них Z-артистів?". Зокрема президент країни Касим-Жомарт Токаєв не визнав так звані "республіки" на Донбасі та відмовився перекидати свої миротворчі сили в Україну на прохання Росії.
Гагаріна і її політична позиція
- Нагадаємо, що на відміну від багатьох інших країн, Поліні Гагаріній та її колезі Кіркорову заборонили в'їзд в Естонію на 5 років.
- Поліну Гагаріну почали "кенселити" у шоубізнесі після її участі у сумнозвісному концерті на Лужниках у Москві з нагоди окупації Криму. Він відбувся навесні 2022 року – в розпал російсько-української війни. Під пропагандистські гасла та з георгієвською стрічкою у вигляді літери Z на грудях співачка виконала хіт Віктора Цоя "Кукушка".
- Згодом вона брала участь в інших прокремлівських заходах. Що цікаво, до 2018 року Поліна Гагаріна вдавала, що нічого не розуміє в політиці, та активно виступала в незаконно окупованому Криму. Згодом вона "прозріла" – очолила громадський рух Putin Team і співала за кремлівського "фюрера".
- Український шоубіз тоді розлютило, що артистка як мати 2 дітей підтримує кремлівську армію. Серед українців її публічно присоромили Катерина Осадча, Анастасія Приходько, Міка Ньютон та Ксенія Мішина.