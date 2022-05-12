Ще до вторгнення Росії в Україну 24 лютого Поліна Гагаріна була підписана на інстаграм-сторінку Міки Ньютон. Але у перші дні наступу українка написала в мережі, що всі, хто підтримують Росію, можуть від неї відписатись. Що й зробила росіянка.

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Я періодично могла спілкуватися з Поліною Гагаріною – ми не подруги, але були підписані один на одного. Вона від мене відписалася. Мені здавалося, що Поліна молода, талановита, прогресивна, успішна. Але коли я побачила її на сцені з цією стрічкою, я щиро засмутилася,

– каже Міка Ньютон.

Артистка сподівалась, що Гагаріна зберегла здоровий глузд і не мовчатиме про війну, але на рашистському концерті, присвяченому окупації Криму, вона дала зрозуміти, на якій вона стороні:

"Думаю: "Ти ж можеш собі зробити кар'єру в будь-якій країні, ти ж така талановита... Як? Чому?" І потім я побачила, що вона відписалася, і одразу ж відписалася від її сторінки у відповідь. Я її поважала як музиканта, як співачку".

Зірки-рашисти

На концерті в "Лужниках" 18 березня 2022 року, де до публіки також виходив Володимир Путін, виступали Тіматі, Гагаріна, "Любе", Олег Газманов, Володимир Машков. Також додамо, що 11 травня в Україну в окупований Донецьк приїжджали Григорій Лєпс, Лариса Долина та Дмитро Дюжев, вони виступали з нагоди "Дня Республіки". Українська співачка Тіна Кароль вже висловилась щодо ганебного приїзду Лєпса, який підтримав російсько-українську війну, втративши чимало власних коштів за кордоном та перспективи на кар'єру за межами Росії.

Нутро тварини. Все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі "ні". Заїжджай глибше, не тікай так швидко, ми зустрінемо як слід. "Ти будеш їжею для хробаків. Ми зневажаємо "короля". Трек обрав клас, молодець,

– емоційно висловилася Тіна Кароль.