Телеведучий Анатолій Анатоліч був присутній на церемонії прощання з артистом. Він показав кадри з дійства і прокоментував смерть Андрія Яценка. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Анатоліча.

Йому було 55. Пішов тихо у сні. Він був легендою. Без нього було б не так. Бувай, бразенька. Дякую за еру,

– написав шоумен.

Анатолій додав, що фанатів від музики рок-гурту Green Grey і від образу "Дизеля". Вони з Андрієм були особисто знайомі й тепло спілкуватися при зустрічах.

Телеведучий також зауважив, що його дружина Юла, яка є піарницею, працювала з Яценком над різними проєктами.

Я пам'ятаю той день, коли він мені подзвонив – це був 2019 рік. Я була в шоці. Сам Дизель! Той, що був на екрані, тепер – у слухавці. І він дзвонить сам мені, щоб я попрацювала на його 50-річчі. Шок-контент просто. З того часу ми знайомі,

– пригадала жінка в інстаграмі.

Що відомо про смерть "Дизеля" з Green Grey?