Телеведучий Анатолій Анатоліч був присутній на церемонії прощання з артистом. Він показав кадри з дійства і прокоментував смерть Андрія Яценка. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Анатоліча.
Йому було 55. Пішов тихо у сні. Він був легендою. Без нього було б не так. Бувай, бразенька. Дякую за еру,
– написав шоумен.
Анатолій додав, що фанатів від музики рок-гурту Green Grey і від образу "Дизеля". Вони з Андрієм були особисто знайомі й тепло спілкуватися при зустрічах.
Телеведучий також зауважив, що його дружина Юла, яка є піарницею, працювала з Яценком над різними проєктами.
Я пам'ятаю той день, коли він мені подзвонив – це був 2019 рік. Я була в шоці. Сам Дизель! Той, що був на екрані, тепер – у слухавці. І він дзвонить сам мені, щоб я попрацювала на його 50-річчі. Шок-контент просто. З того часу ми знайомі,
– пригадала жінка в інстаграмі.
Що відомо про смерть "Дизеля" з Green Grey?
- Андрій Яценко помер 20 жовтня.
- Він мав ішемічну хворобу, що викликала серцеву недостатність. Серце "Дизеля", як повідомляли його близькі, перестало битися о 9-й ранку.
- Бітмейкер Green Grey Денис Бінковський, відомий під псевдонімом Original Dizzy, поділився, що ніхто не знав, що у "Дизеля" було хронічне захворювання. За його словами, Яценко зневажливо ставився до лікування, а його улюбленими ліками було активоване вугілля.
- Прощання з музикантом відбулося 23 жовтня у "Будинку кіно" в Києві. На прощальну церемонію прийшло чимало українських зірок. Зокрема, Джамала, Артем Пивоваров, Віктор Павлік, Тарас Тополя та багато інших.
- Тіло Андрія Яценка кремували, а урну з його прахом поховали на Байковому кладовищі.