Редакція Showbiz24 побувала на першому концерті Nemo в Україні. Детальніше про те, що там відбувалося – читайте далі в матеріалі.

Цей вечір розпочався з важливої місії. Так, перед виходом артистів на сцену, глядачі мали змогу взяти участь у благодійному аукціоні на підтримку Національної дитячої лікарні "Охматдит". Серед унікальних лотів були: вінілова платівка Arthouse з автографом, рожева хутряна шапка Nemo та особиста зустріч зі співаками за лаштунками.

Хутряна шапка Nemo на благодійному аукціоні / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Щойно на сцені з'явилися Nemo зі своїм діджеєм Гаррі, публіка зустріла їх бурхливими оплесками та гучними криками. Так, концерт відкрила пісня Casanova.

Nemo – Casanova: дивіться відео онлайн

Звертаючись до залу, Nemo не приховували свого захоплення Києвом.

Велика честь бути тут сьогодні ввечері. Ми вперше в Києві, у нас стільки друзів звідси. Ми нарешті можемо відвідати це неймовірно прекрасне місце, і тепло, любов, які ми тут відчуваємо, неймовірні. Щиро дякуємо вам за те, що зустріли нас з обіймами, і за те, що ви тут сьогодні ввечері, це справді багато для нас значить,

– зізналися переможці Євробачення-2024.

Переможці Євробачення-2024 Nemo в Києві / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Переможці Євробачення-2024 Nemo в Києві / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Артисти підкреслили, що це вперше, коли вони грають пісні з нового альбому Arthouse наживо. Тому цей факт робить київський виступ особливим.

Далі пролунали треки Ride My Baby та God's A Raver. Протягом виступу Nemo активно взаємодіяли з публікою, приймаючи подарунки від фанатів – від м'яких іграшок з українським прапором до леопардового капелюха.

Nemo – God's A Raver: дивіться відео онлайн

В емоційному спілкуванні з глядачами Nemo поділилися думками про значення цього візиту, особливо після того, як пережили нічний обстріл столиці. Також артисти подякували аудиторії за те, що вона прийшла, аби "святкувати любов, мистецтво та музику".

Ми думаємо, що наш приїзд до Києва став такою дивовижною демонстрацією того, що може зробити культура. Бачити українську культуру в музиці завдяки друзям, які займаються кіно, завдяки вашій їжі, показує нам, наскільки потрібна культура, щоб мати відчуття ідентичності, і наскільки важливі мистецтво та культура – навіть у темні часи у світі. І ми віримо, що спільне поширення мистецтва – це те, що робить життя вартим того, щоб жити,

– поділилися Nemo.

Переможці Євробачення-2024 Nemo в Києві / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Виконуючи нові треки Arthouse та Frog Swamp, Nemo згадали про ще один київський зв'язок. Вони розповіли, що режисером кліпів на три їхні пісні, зокрема Godʼs А Raver, Hocus Pocus та Casanova, є їхній друг Алекс, який родом з української столиці.

Можливість бути тут, у цьому місті, і бачити, звідки він походить, і бачити, що він так любить у цьому місті, нагадує нам про всі наші зв'язки з українцями по всій Європі. А тепер ми можемо зустріти стільки людей, які тут живуть, і це все завдяки Євробаченню,

– зауважили Nemo.

Переможці Євробачення-2024 Nemo в Києві / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Переможці Євробачення-2024 Nemo в Києві / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Емоційний блок продовжився піснями Black Hole та Eurostar, після чого пролунав зворушливий трек Unexplainable. Що цікаво, його Nemo вперше презентували під час інтервал-акту Євробачення-2025 в Базелі, Швейцарії.

Nemo – Unexplainable: дивіться відео онлайн

Кульмінацією вечора став вихід на сцену особливої гості – однієї з представниць України на Євробаченні-2024 Jerry Heil.

Nemo та Jerry Heil в Києві / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Nemo та Jerry Heil в Києві / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Разом вони вперше заспівали нову пісню української артистки – "Додай гучності (12 points)".

Nemo та Jerry Heil – "Додай гучності (12 points)": дивіться відео онлайн

Однак справжнім вибухом емоцій стало виконання тріумфального хіта The Code потужним дуетом Nemo та Jerry Heil, що остаточно закріпило їхню дружбу та солідарність на київській сцені.

Nemo та Jerry Heil – The Code: дивіться відео онлайн