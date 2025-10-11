Про це повідомляє Showbiz24. Nemo зізналися, що приїхали до Києва з дуже високими очікуваннями, навіяними розповідями друзів.

Усі наші друзі, які або досі живуть тут, або жили в Києві до повномасштабного вторгнення, казали, що це найкраще місто в усьому світі чи в Європі. А ми подумали: "Гаразд, нам дуже цікаво на це подивитися". І ось ми приїхали сюди, і тут неймовірно красиво. Нас чесно вражає, яке гарне це місце,

– поділилися переможці Євробачення-2024.

Артисти також підкреслили, що відвідування Києва дозволило їм краще зрозуміти своїх українських друзів, побачивши їхнє рідне місто. Для Nemo можливість поділитися цими знаннями є дуже цінною.

Коли бачиш чиєсь місто та звідки вони родом, ти також більше розумієш людину. І так приємно думати про своїх друзів зараз. Знання того, що ми можемо повернутися й поділитися з ними цими знаннями про те саме місце, для нас справді чудове,

– розповіли Nemo.

Як народ Швейцарії ставиться до війни в Україні?

Nemo зазначили, що їм важко говорити за всю націю, оскільки вони більшість часу перебувають у Парижі. Однак вони бачать свою місію у тому, щоб нести свідчення про побачене.

Нам дуже важко говорити за кожного швейцарця. Проте ми розповімо їм про це (війну в Україні – Showbiz24), коли повернемося до Швейцарії, і в нас будуть інтерв'ю. Тоді люди нас запитуватимуть, і ми зможемо розповісти про цей досвід,

– зауважили швейцарські співаки.

Крім цього, вони зазначили, що у світі, який швидко рухається, легко забути про важливі речі. Тому Nemo відчувають відповідальність говорити про війну в Україні та її вплив на світ.

Кожен хвилюється про свої дрібниці. І ми думаємо, що дуже важливо нагадувати людям про те, що відбувається. Це саме те, що ми хочемо зробити, коли повернемося додому,

– сказали Nemo.

