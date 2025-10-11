В ексклюзивному інтерв'ю редакції Showbiz24 Nemo відповіли на одвічне питання, яке завжди цікавить єврофанів: чи планують вони, подібно до деяких легенд конкурсу, знову повернутися на сцену Євробачення.

За словами переможців конкурсу, повернення до пісенних змагань не стоїть у них пріоритеті.

Ми не плануємо цього зараз. Однак ми ніколи не кажемо ніколи. Тож, можливо, так, можливо, ні,

– сказали Nemo.

Так, фанати Євробачення можуть лише сподіватися, що принцип "ніколи не кажи ніколи" колись втілиться в реальність, повторюючи тріумфальний шлях шведської співачки Loreen.

Зауважимо, що Loreen є першою жінкою в історії Євробачення, яка виграла конкурс двічі. Спершу це сталося у 2012 році з культовою піснею Euphoria в Баку, а потім знову – у 2023-му з композицією Tattoo у Ліверпулі.

Що відомо про виступ Nemo в Україні?