В ексклюзивному інтерв'ю редакції Showbiz24 Nemo відповіли на одвічне питання, яке завжди цікавить єврофанів: чи планують вони, подібно до деяких легенд конкурсу, знову повернутися на сцену Євробачення.
За словами переможців конкурсу, повернення до пісенних змагань не стоїть у них пріоритеті.
Ми не плануємо цього зараз. Однак ми ніколи не кажемо ніколи. Тож, можливо, так, можливо, ні,
– сказали Nemo.
Так, фанати Євробачення можуть лише сподіватися, що принцип "ніколи не кажи ніколи" колись втілиться в реальність, повторюючи тріумфальний шлях шведської співачки Loreen.
Зауважимо, що Loreen є першою жінкою в історії Євробачення, яка виграла конкурс двічі. Спершу це сталося у 2012 році з культовою піснею Euphoria в Баку, а потім знову – у 2023-му з композицією Tattoo у Ліверпулі.
Що відомо про виступ Nemo в Україні?
Виступ Nemo відбувся 10 жовтня 2025 року у київському клубі Atlas. Це був перший сольний концерт артистів в Україні.
Ця подія стала частиною їхнього великого європейського туру Break The Code Europe Tour 2025, присвяченого підтримці нового альбому Arthouse.
Однією з найбільш очікуваних подій вечора став спільний виступ Nemo з українською співачкою Jerry Heil.
Виступ переможців Євробачення-2024 відбувся на наступний день після масованого обстрілу Києва. Через це Nemo провели ніч в укритті готелю.
Попри пережитий стрес, артисти не скасували концерт. Nemo вийшли на сцену, де представили публіці свій дебютний альбом Arthouse, а також виконали свій хіт – The Code.