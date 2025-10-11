В ексклюзивному інтерв'ю редакції Showbiz24 Nemo відповіли на одвічне питання, яке завжди цікавить єврофанів: чи планують вони, подібно до деяких легенд конкурсу, знову повернутися на сцену Євробачення.

За словами переможців конкурсу, повернення до пісенних змагань не стоїть у них пріоритеті.

Ми не плануємо цього зараз. Однак ми ніколи не кажемо ніколи. Тож, можливо, так, можливо, ні,
– сказали Nemo.

Так, фанати Євробачення можуть лише сподіватися, що принцип "ніколи не кажи ніколи" колись втілиться в реальність, повторюючи тріумфальний шлях шведської співачки Loreen.

Зауважимо, що Loreen є першою жінкою в історії Євробачення, яка виграла конкурс двічі. Спершу це сталося у 2012 році з культовою піснею Euphoria в Баку, а потім знову – у 2023-му з композицією Tattoo у Ліверпулі.

Що відомо про виступ Nemo в Україні?

  • Виступ Nemo відбувся 10 жовтня 2025 року у київському клубі Atlas. Це був перший сольний концерт артистів в Україні.

  • Ця подія стала частиною їхнього великого європейського туру Break The Code Europe Tour 2025, присвяченого підтримці нового альбому Arthouse.

  • Однією з найбільш очікуваних подій вечора став спільний виступ Nemo з українською співачкою Jerry Heil.

  • Виступ переможців Євробачення-2024 відбувся на наступний день після масованого обстрілу Києва. Через це Nemo провели ніч в укритті готелю.

  • Попри пережитий стрес, артисти не скасували концерт. Nemo вийшли на сцену, де представили публіці свій дебютний альбом Arthouse, а також виконали свій хіт – The Code.