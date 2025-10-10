Уночі 10 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по містах України. Під атакою безпілотників і ракет опинився й Київ, передає Showbiz 24. Швейцарські артисти Nemo, які вперше у Києві, відреагували на складну ніч на сторінці в інстаграмі.

Nemo показали фото з укриття готелю, де їм довелося провести всю ніч. Вони додали, що такі обставини стали реальністю для багатьох його друзів в Україні. Музиканти подякували за тепле ставлення, яке отримали у свій бік.

Ми спали в укритті готелю, Київ всю ніч обстрілювали. Такі ночі стали сумною реальністю для багатьох моїх українських друзів. Я відчуваю велику вдячність за все тепло та любов, яку ми отримали за цей час. Київ – одне – найгарніших місць, які ми коли-небудь відвідували,

Nemo про обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, за інформацією Київської МВА, у місті складна ситуація після російського обстрілу. У багатьох місцях Лівого берега перебої з живленням і подачею воду. Фахівці роблять все можливе, щоб повернути постачання світла й води.

