Уночі 10 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по містах України. Під атакою безпілотників і ракет опинився й Київ, передає Showbiz 24. Швейцарські артисти Nemo, які вперше у Києві, відреагували на складну ніч на сторінці в інстаграмі.
Важливо Переможці Євробачення-2024 Nemo вперше приїхали до Києва
Nemo показали фото з укриття готелю, де їм довелося провести всю ніч. Вони додали, що такі обставини стали реальністю для багатьох його друзів в Україні. Музиканти подякували за тепле ставлення, яке отримали у свій бік.
Ми спали в укритті готелю, Київ всю ніч обстрілювали. Такі ночі стали сумною реальністю для багатьох моїх українських друзів. Я відчуваю велику вдячність за все тепло та любов, яку ми отримали за цей час. Київ – одне – найгарніших місць, які ми коли-небудь відвідували,
– написали Nemo.
Nemo про обстріл / Фото з інстаграм-сторіз
Зауважимо, за інформацією Київської МВА, у місті складна ситуація після російського обстрілу. У багатьох місцях Лівого берега перебої з живленням і подачею воду. Фахівці роблять все можливе, щоб повернути постачання світла й води.
Чому Nemo в Україні?
- Після тріумфу на Євробаченні-2024 Nemo анонсували великий тур країнами Європи. Переможці конкурсу планували приїхати й до України – виступ мав відбутися у березні 2025.
- Однак згодом артисти повідомили, що через роботу над новим альбомом змушені перенести заходи. Та Nemo не скасували концерт у Києві: він відбудеться сьогодні, 10 жовтня, у столичному клубі Atlas.
- 9 жовтня музиканти приїхали до України. Це перший візит Nemo до Києва.