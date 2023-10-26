Это предложение Кондратюк отклонил. После чего между Виталием и Игорем состоялась небольшая перепалка в комментариях. Теперь же продюсер признался, сколько на самом деле денег ему должен певец и как можно разрешить эту ситуацию.

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Кондратюк признался, сколько денег Козловский ему должен

Где-то 1,5 миллиона, может, миллион триста. В 2021 году он перечислил мне 28 тысяч. Надо мне прожить 53 года, чтобы он мне заплатил все, что он должен,

– рассказал продюсер.

В то же время Игорь Кондратюк отметил, что он не может просто остановить взимание денег с артиста.

"Ответ о Козловском лежит абсолютно в юридической плоскости, а не на плоскости того, что говорят его друзья. Вы не поверите, но закон об исполнительной службе говорит, что я не могу это остановить. Это может остановить или Козловский, или его адвокат, или кто-то еще. Если суд на это согласится. Но почему Козловский до начала своей военной службы не сделал это, для меня большая загадка", – отметил Кондратюк.

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