Это предложение Кондратюк отклонил. После чего между Виталием и Игорем состоялась небольшая перепалка в комментариях. Теперь же продюсер признался, сколько на самом деле денег ему должен певец и как можно разрешить эту ситуацию.
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Кондратюк признался, сколько денег Козловский ему должен
Где-то 1,5 миллиона, может, миллион триста. В 2021 году он перечислил мне 28 тысяч. Надо мне прожить 53 года, чтобы он мне заплатил все, что он должен,
– рассказал продюсер.
В то же время Игорь Кондратюк отметил, что он не может просто остановить взимание денег с артиста.
"Ответ о Козловском лежит абсолютно в юридической плоскости, а не на плоскости того, что говорят его друзья. Вы не поверите, но закон об исполнительной службе говорит, что я не могу это остановить. Это может остановить или Козловский, или его адвокат, или кто-то еще. Если суд на это согласится. Но почему Козловский до начала своей военной службы не сделал это, для меня большая загадка", – отметил Кондратюк.
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Конфликт Козловского и Кондратюка: что известно
- Виталий Козловский еще в студенческие годы стал победителем популярной телепрограммы "Караоке на майдане". Это помогло ему стать участником первого сезона вокального проекта "Шанс". Понимая потенциал артиста, шоу-продюсер Игорь Кондратюк стал наставником Козловского.
- Их сотрудничество продолжалась около 10 лет. За это время вышли знаменитые песни "Пинаколада", "Холодная ночь", "Мое море", "Знаешь" и другие. В то же время, авторские права на эти треки принадлежат Игорю Кондратюку, а именно "Украинской музыкальной издательской группе".
- Поэтому, когда в 2012 году Виталий Козловский расторг контракт с Кондратюком, у него не было разрешения на их выполнение. Впрочем, несмотря на завершение сотрудничества, музыкант спел треки, написанные в период работы с Кондратюком. Поэтому на него подали в суд и теперь артист выплачивает экс-наставнику немалые средства.
- Продюсер заявил, что не собирается прощать долг Козловскому даже несмотря на его мобилизацию: "Я не собираюсь аннулировать бывшие суды. Это не о милосердии, он сознательно нарушал закон".
- Недавно стало известно, что воинская часть, в которой служит Виталий Козловский, отчисляет от его зарплаты процент погашение исполнительных производств – в пользу Кондратюка и штраф в госбюджет.