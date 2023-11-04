Відомий продюсер натякнув, що Кондратюк несправедливо виграв суди у Віталія Козловського

Український продюсер Вадим Лисиця шокував зізнанням, що Ігор Кондратюк незаконно виграв суди у Віталія Козловського. Він припускає, що артист тоді не знав всіх юридичних аспектів.

Раніше саме Вадим Лисиця повідомив, що Кондратюк забирає левову частину військової зарплатні Козловського. Конфлікт між співаком та його експродюсером триває вже 10 років.

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Кондратюк несправедливо виграв суди у Козловського

Продюсер відверто говорить про те, що Кондратюк діяв незаконно.

Я теж продюсер. У мене були схожі ситуації, тому я точно знаю природу цих стосунків. Я знаю, що може бути, коли ми потрапляємо до суду. Скільки це триває, скільки це коштує і які важелі потрібні для того, щоб розв’язати питання саме у свій бік,

– сказав Лисиця.

На думку Вадима, коли це відбувалося, у Кондратюка були більші можливості, ніж у Козловського. Він вважає, що Кондратюк скористався ситуацією, адже Козловський не знав юридичних аспектів.

"На мій погляд, Козловський взагалі не розумів, що відбувається. Йому ніхто не пояснював усі юридичні аспекти цієї справи. Тому мені здається, тут теж є певна несправедливість. Я знаю деякі факти, інсайт, як воно відбувалося", – відповів продюсер.

Що відомо про конфлікт Козловського і Кондратюка