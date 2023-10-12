Неук, – Кондратюк наїхав на Віталія Козловського після звинувачень, що він забирає його зарплату
Джерело:Віталій Козловський
Віталій Козловський підтвердив, що Ігор Кондратюк забирає його військову зарплатню. Колишній продюсер співака спочатку різко відповів, а потім видалив свій коментар.
Кондратюк прокоментував заяву Віталія Козловського. Співак напередодні підтвердив, що досі віддає борг експродюсеру зі своєї військової зарплатні.
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Ігор Кондратюк різко відреагував на звинувачення про те, що він забирає у свого підопічного Віталія Козловського всю його військову зарплатню. На це продюсер заявив, що кошти у співака списує виконавча служба.
Твою зарплату забирає виконавча служба, неук, за те, що ти – рецидивіст з порушень авторського права,
– різко написав Кондратюк.
Він також порадив Козловському пояснити, чому співак раніше не виплачував борг.
Такий коментар продюсер залишив в інстаграмі під дописом Віталія Козловського. Згодом він видалив його, проте українці встигли зробили скриншот.
Кондратюк відповів Козловському / Скриншот з інстаграм-сторіс співака
Додамо, що Віталія Козловського у коментарях підтримало чимало зірок та користувачів. Зокрема, ведучий Анатолій Анатоліч, акторка Наталія Денисенко, співачка Оля Цибульська тощо. Вони засудили Кондратюка за такий вчинок.
Чому Кондратюк забирає зарплатню Козловського
- Артисти співпрацювали 9 років. Після цього між ними виник конфлікт через те, що Віталій Козловський передчасно розірвав договір з продюсером. За це суд зобов'язав його виплатити Кондратюку 9 мільйонів гривень.
- Співак поступово повертав кошти. Тепер стало відомо, що до мобілізації Козловський повернув борг повністю, проте він з'явився знову.
- За словами Віталія, борги виникли після мобілізації, коли на концертах він заспівав свої пісні на прохання публіки. Артист вже виплатив 1 мільйон гривень, але ще залишилося 2 мільйони.
- Раніше Кондратюк заявляв, що не збирається пробачати борг Козловському навіть попри його мобілізацію. Цю позицію засудила акторка Ольга Сумська. Вона назвала вчинок продюсера ганебним.