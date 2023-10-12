Неук, – Кондратюк наїхав на Віталія Козловського після звинувачень, що він забирає його зарплату

Віталій Козловський підтвердив, що Ігор Кондратюк забирає його військову зарплатню. Колишній продюсер співака спочатку різко відповів, а потім видалив свій коментар.

Кондратюк прокоментував заяву Віталія Козловського. Співак напередодні підтвердив, що досі віддає борг експродюсеру зі своєї військової зарплатні.

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Ігор Кондратюк різко відреагував на звинувачення про те, що він забирає у свого підопічного Віталія Козловського всю його військову зарплатню. На це продюсер заявив, що кошти у співака списує виконавча служба.

Твою зарплату забирає виконавча служба, неук, за те, що ти – рецидивіст з порушень авторського права,

– різко написав Кондратюк.

Він також порадив Козловському пояснити, чому співак раніше не виплачував борг.

Такий коментар продюсер залишив в інстаграмі під дописом Віталія Козловського. Згодом він видалив його, проте українці встигли зробили скриншот.



Кондратюк відповів Козловському / Скриншот з інстаграм-сторіс співака

Додамо, що Віталія Козловського у коментарях підтримало чимало зірок та користувачів. Зокрема, ведучий Анатолій Анатоліч, акторка Наталія Денисенко, співачка Оля Цибульська тощо. Вони засудили Кондратюка за такий вчинок.

Чому Кондратюк забирає зарплатню Козловського