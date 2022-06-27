Шукати "хороших росіян" у соцмережах абсолютно даремно, – Кондратюк

Із квітневого соцопитування компанії Gradus з'ясувалось, що 59% українців, які мають родичі серед росіян, продовжують із ними спілкуватись. Усе для того, аби зменшити їхню віру у ворожу пропаганду. Однак Ігор Коднратюк вважає, що говорити із ними – марно.

Про це продюсер та телеведучий сказав 24 каналу. Він навіть поділився, що у нього був друг-росіянин, з яким він не спілкується із 2014 року.

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Я вважаю, що безглуздо спілкуватися взагалі з росіянами у пошуку "гарних росіян". У мене навіть є докази – відповідні публікації,

– сказав Кондратюк.

Продюсер також вважає що у тих, в кого в Росії є родичі чи, можливо, навіть діти, брати чи сестри – це "інша історія".

"Але просто проводити час в соцмережах у пошуку "гарних росіян" – абсолютно даремно. Наскільки я зрозумів зазомбованість російського населення (при всій недовірі до соцопитувань, які там проводять), докази їхніх злочинів та неправоти – це дуже складна практика для психотерапевтів, а не для пересічних нас із вами", – додав він.

Кондратюк на власному прикладі розповів, що можна робити і як вчиняв він сам – просто блокував росіян у всіх соцмережах.

"Це не лікується і це не потрібно робити", – переконаний телеведучий.

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"Білі списки"

У квітні 2022 року дослідницька компанія Gradus провела онлайн-опитування серед українців, яке опублікували у The Washington Post. Мета – дізнатися, чи можуть українці зменшити віру родичів з Росії у ворожу пропаганду. Результати опублікували у виданні В опитуванні взяли участь 1880 респондентів. З них 48% (908 респондентів) мають принаймні 1 родича в Росії. Більшість з них (59%) обговорювали війну зі своїми родичами.

Також нагадаємо, нещодавно Верховна Рада заборонила виконання російських пісень у медіа та публічних місцях. Попри це, там збираються створити "білий список" артистів, які засудили агресію та підтримують суверенітет України. Вони зможуть обійти цю заборону.

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Кондратюк же вважає, що до перемоги України та повернення усіх тимчасово окупованих територій немає сенсу говорити про певні "білі списки". Російські артисти так і будуть на шляху "воєнного корабля", адже зараз вони тут взагалі не потрібні. Нехай самі розбираються зі своєю владою.