Об этом продюсер и телеведущий сказал 24 канала. Он даже поделился, что у него был друг-россиянин, с которым он не общается с 2014 года.

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Я считаю, что бессмысленно общаться вообще с россиянами в поиске "хороших россиян". У меня даже есть доказательства – соответствующие публикации,

– сказал Кондратюк.

Продюсер также считает, что у тех, у кого в России есть родственники или, возможно, даже дети, братья или сестры – это "другая история".

"Но просто проводить время в соцсетях в поиске "хороших россиян" - совершенно напрасно. Насколько я понял зазомбированность российского населения (при всем недоверии к проводимым там соцопросам), доказательства их преступлений и неправоты - это очень сложная практика для психотерапевтов, а не для рядовых нас с вами", – добавил он.

Кондратюк на собственном примере рассказал, что можно делать и как поступал он сам – просто блокировал россиян во всех соцсетях.

"Это не лечится и это не нужно делать", – убежден телеведущий.

Справка. В апреле 2022 года исследовательская компания Gradus провела онлайн-опрос среди украинцев, опубликованного в The Washington Post. Цель – узнать, могут ли украинцы уменьшить веру родственников из России во враждебную пропаганду. Результаты опубликовали в издании В опросе приняло участие 1880 респондентов. Из них 48% (908 респондентов) имеют, по крайней мере, 1 родственника в России. Большинство из них (59%) обсуждали войну со своими родственниками.

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"Белые списки"

Также напомним, что недавно Верховная Рада запретила исполнение российских песен в медиа и публичных местах. Несмотря на это, там собираются создать "белый список" артистов, осудивших агрессию и поддерживающих суверенитет Украины. Они смогут обойти этот запрет.

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Кондратюк же считает, что к победе Украины и возвращению всех временно оккупированных территорий нет смысла говорить об определенных "белых списках". Российские артисты так и будут на пути военного корабля, ведь сейчас они здесь вообще не нужны. Пусть сами разбираются со своей властью.