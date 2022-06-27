Журналістка та авторка кулінарних книжок Ніка Білоцерківська – одна з небагатьох російських зірок, яка виступила проти війни та режиму Путіна, і проти якої відкрили кримінальну справу. У червні, напередодні дня народження, усе її майно в Росії заарештували, тож Оля Полякова запропонувала зробити подарунок – надати український паспорт.

Важливо Оля Полякова попросила Зеленського дати українське громадянство подрузі з Росії: реакція мережі

Як Полякову критикують через Білоцерківську

За Білоцерківську артистка "топить" не лише через її проукраїнські погляди, а й тому, що саме вона прихистила її з дітьми на своїй віллі у Франції. Проте фоловерам ідея з українським громадянством для росіянки не сподобалася. У коментарях Поляковій прилетіло:

"З яких пір громадянство – це подарунок? Нехай подає заяву і здає всі необхідні тести на знання української мови та історії, прописані в Конституції";

"Вона довго жила в країні-агресорці й нічого не робила, щоб запобігти війні, хоча мала доступ до популярного медіа. Я не підтримую такий заклик";

"Досить роздавати українське громадянство наліво й на право... Зараз усі росіяни захочуть змінити громадянство, але не через те, що підтримують Україну, бо вср*лись, що тепер с російським паспортом вони не важніше, ніж лайно з узбіччя";

"Нема нічого гіршого, ніж українцям легітимізувати "хорошого русского". Вони останні в списках мають бути";

"Дякуємо звісно, але нехай краще живе в іншій країні. В Європі, Америці, будь-де, і нехай їй там буде добре. Але до нас не треба їхати".

Що Оля Полякова відповіла хейтерам

Те, як деякі наші співвітчизники спочатку просять росіян підтримати Україну, а потім, коли такі росіяни, навіть коли їх замало, жертвують всім, що в них є заради такої підтримки, та потім, після того, як в них за цю підтримку забирають все, просять притулку в Україні, співвітчизники волають, що немає хароших рускіх,

– дорікнула Оля Полякова.

Вона попросила свою 2,7-мільйонну аудиторію подивитися на Ніку Білоцерківську не як на росіянку, а як на людину, яка прийняла сміливе рішення.

"Ок, немає. Немає добрих росіян, але є добрі та сміливі люди. Люди! І вони виявилися здатні на вчинок! Тому тепер питання: наскільки добрі люди ми, і чи вміємо ми бути вдячними?" – риторично запитала співачка.

Як на критику реагує сама Ніка Білоцерківська

"Олю, спасибі. Люблю нескінченно", – відповіла Білоцерківська ініціативній зірковій подрузі. Тоді як хейтерам роз'яснила, що українкою може стати цілком законно, бо народилася в Одесі.

"Дорогі коментатори, які переживають за моє громадянство. Не нервуйте, його я можу отримати на абсолютно законних підставах і навіть у спрощеному порядку – за правом народження в Одесі й тому, що в мене там проживає частина родини. Не витрачайте нерви, я нічого ні в кого не прошу", – написала подруга Полякової в коментарях.

Скриншот з інстаграму Олі Полякової