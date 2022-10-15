Коля Сєрга в Куп'янську заспівав для жінки, якій відірвало ногу: щемлива історія
Джерело:"Культурний десант"
Не так давно "Культурний десант" на чолі з Колею Сєргою повернувся зі звільненої Харківщини, де виступав для військових, цивільних, ДСНСників і медиків. Артист розповів щемливу історію, як у лікарні в Куп'янську співав для жінки, якій відірвало ногу.
На початку жовтня Коля Сєрга разом з Ярмаком, Сашком Чемеровим, Павлом Вишебабою та іншими митцями їздив до Куп'янська, Ізюма, Балаклії, Дворічної. Він уже розповідав про силу російської пропаганди в деокупованих містах, а тепер поділився щемливою історією з лікарні в Куп'янську.
До теми Коля Сєрга підірвав мережу своїм першим україномовним треком "Тільки разом": потужне відео
Коля Сєрга співав у Куп'янську для жінки, якій відірвало ногу
У Куп'янську, який був під окупацією з кінця лютого, "Культурний десант" поїхав у лікарню, де від прильотів рятують цивільних.
"Ми приїхали, а там немає світла! У цьому місті взагалі немає світла", – поділився Коля Сєрга. У холі лікарні музиканти виступали для лікарів, медсестер і жінки, якій вранці того ж дня відірвало ногу. Вона звернулася до Колі Сєрги зі словами "Слава Україні", а той, ледь стримуючи сльози, заспівав їй про перемогу.
Доспівую, беру її руку, аби поцілувати на знак поваги! Але натомість мою руку цілує вона. Я зараз пишу, і в мене сльози. Важко сказати, чи бував у моєму професійному житті випадок емоційніший. Мені здається, що в той момент і та пацієнтка, і я як ніколи вірили – перемога буде,
– зворушливо написав Коля Сєрга.
Коля Сєрга в Куп'янську з жінкою, якій відірвало ногу / Фото iSky
Крім того, у лікарні Куп'янська "Культурний десант" познайомився з Олексієм, який під обстрілами рятував книжки з палаючої бібліотеки.
"Горіло все навколо, а він виносив книги. Я все ще не можу перестати дивуватися – за культуру, за книжку ризикувати, боротись до останнього. Та як вони збирались перемогти мій народ?!" – емоційно прокоментував Коля Сєрга.
Павло Вишебаба з Олексієм, який рятував книжки з бібліотеки / Фото iSky
Так, під час поїздки на Харківщину "Культурний десант" виступив перед:
- нацгвардійцями в Харкові;
- "найбільш бойовим підрозділом" ДСНСників на Салтівці;
- ремонтниками, які "латають стріляні військові тачки";
- цивільними й медиками в Куп'янську;
- лікарями, рятувальниками, поліцейськими та цивільними в Ізюмі;
- саперами, "богами війни" танкістами і місцевими в Балаклії, де "дуже багато людей вірили російській пропаганді".
Найважче в поїздці було розтопити серця людей, які понад шість місяців перебували в окупації. Але, гадаю, нам це вдалося. Нам, військовим, волонтерам та всім небайдужим людям, які приїжджають та підтримують їх. Сильна була подорож, і я впевнений, що разом ми обов'язково переможемо,
– підсумував Коля Сєрга.
"Культурний десант" на Харківщині / Фото iSky
"Культурний десант"– це підрозділ, який займається культурно-психологічним забезпеченням українських військових і цивільних. Він регулярно дає концерти в деокупованих містах, зокрема в лікарнях та бомбосховищах.
Серед військових "десанту" є відомі українські артисти – Коля Сєрга, Олександр Ярмак, Олександр Чемеров, поет Павло Вишибаба.