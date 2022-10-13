Вражаючу правду про українців з деокупованих міст Коля Сєрга розповів в ефірі телемарафону. Однак зауважив, що про силу російської пропаганди його попереджали.

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Коля Сєрга про українців з деокупованих території

Коли ми їхали туди, нам сказали, що дуже високий відсоток проросійськи налаштованих людей. Ми коли приїхали туди і почали спілкуватися, зрозуміли, що ця статистика базується на тому, що пів року люди були під тотальною окупацією. Ми знаємо, наскільки сильно Росія працює в напрямку пропаганди. Тому дійсно, вони зараз не розуміють до кінця, хто є ворог. Не всі розуміють, хто є ворог,

– зізнався Коля Сєрга.

Після Балаклії співак швидко усвідомив, що повинен нагадати всім звільненим від окупації українцям, хто насправді є для них другом. Так, разом з "Культурним десантом" і вуличними художниками він розфарбує міста Харківщини в синьо-жовті кольори й заспіває патріотичних пісень.

"Ми робимо багато цікавих заходів з підтримки жителів деокупованих українських міст. Завтра їдемо на три дні туди – Куп'янськ, Балаклія та Ізюм. Їдемо з художниками вуличними. Будемо малювати дуже добрі, сильні й патріотичні графіті на вулицях міст", – поділився шоумен.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни батько Колі Сєрги теж піддавався російській пропаганді, хоч і жив в Одесі. Він не вірив у перемогу України й відмовляв зіркового сина від вступу в ЗСУ. Однак уже влітку тато шоумена пішов воювати – він командир бригади й служить під Херсоном.