Поразительную правду об украинцах из деоккупированных городов Коля Серга рассказал в эфире телемарафона. Однако отметил, что о силе российской пропаганды его предупреждали.

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Коля Серга об украинцах с деоккупированных территорий

Когда мы ехали туда, нам сказали, что очень высок процент пророссийски настроенных людей. Когда мы приехали туда и начали общаться, поняли, что эта статистика базируется на том, что пол года люди были под тотальной оккупации. Мы знаем, как сильно Россия работает в направлении пропаганды. Поэтому действительно, они сейчас не понимают до конца, кто враг. Не все понимают, кто враг,

– признался Коля Серга.

После Балаклее певец быстро осознал, что должен напомнить всем освобожденным от оккупации украинцам, кто действительно является для них другом. Так, вместе с "Культурным десантом" и уличными художниками он раскрасит города Харьковщины в сине-желтые цвета и споет патриотические песни.

"Мы предпринимаем много интересных мероприятий по поддержке жителей деоккупированных украинских городов. Завтра едем на три дня туда – Купянск, Балаклея и Изюм. Едем с художниками уличными. Будем рисовать очень добрые, сильные и патриотические граффити на улицах городов", – поделился шоумен.

Напомним, в начале полномасштабной войны отец Коли Серги тоже подвергался российской пропаганде, хоть и жил в Одессе. Он не верил в победу Украины и отговаривал звездного сына от вступления в ВСУ. Однако уже летом папа шоумена ушел воевать – он командир бригады и служит под Херсоном.