Є такі доволі часто, – Коля Сєрга висловився про артистів, які бояться їхати на фронт

Український артист Коля Сєрга поділився, як ставиться до відомих людей, котрі бояться їхати на фронт з виступами. Він зазначив, що це непоодинокі випадки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Коля вступив до тероборони Одеси. Згодом у вільний від служби час артист почав організовувати творчі збори, аби покращувати моральний стан бійців. Так, він став виступати не лише в одеських підрозділах, а й в інших військових формуваннях.

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Сєрга сказав, що думає про артистів, які бояться їхати на фронт

Керівник проєкту "Культурний Десант" розповів, що є знаменитості, які відверто кажуть, що бояться їхати на війну з виступами.

Так, є такі доволі часто. Це нормально. Людина, в якої є страх, буде це транслювати. Нам потрібно, щоб людина, яка туди приїжджає, була корисною та могла щось дати. А в страху людина, як чорна діра, накопичує енергію,

– сказав чоловік.

За словами Колі, є й такі зірки, які йдуть виступати на фронт, тому що вони хочуть подолати свій страх.

Приїжджаємо на якусь позицію, в бліндаж, і ти бачиш, що цій людині страшно. Зазвичай, дівчині. І це працює навпаки. Хлопці починають її заспокоювати, вони в сильній позиції та ми розуміємо, що це також частина нашої роботи. Ми її заспокоїли, чайком відігріли. І це одна з найкращих ситуацій,

– зазначив артист.

Також Сєрга розповів про одну історію, яка трапилася на фронті зі стендаперами. Йдеться про Настю Зухвалу, Антона Тимошенко та Васю Байдака.

Там було 4-5 кілометрів до нуля, Вася каже: "А де ми". Відповідаю: "Їдемо до нуля". І я бачу, що вони стають по трохи знервовані й перестають жартувати. Я їм сказав, що зараз вони зрозуміють, що все добре та ми не піддаємо їх ризику, бо це нікому не потрібно,

– відповів він.

Що раніше артист казав про зірок