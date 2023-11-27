Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Коля вступив до тероборони Одеси. Згодом у вільний від служби час артист почав організовувати творчі збори, аби покращувати моральний стан бійців. Так, він став виступати не лише в одеських підрозділах, а й в інших військових формуваннях.
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Сєрга сказав, що думає про артистів, які бояться їхати на фронт
Керівник проєкту "Культурний Десант" розповів, що є знаменитості, які відверто кажуть, що бояться їхати на війну з виступами.
Так, є такі доволі часто. Це нормально. Людина, в якої є страх, буде це транслювати. Нам потрібно, щоб людина, яка туди приїжджає, була корисною та могла щось дати. А в страху людина, як чорна діра, накопичує енергію,
– сказав чоловік.
За словами Колі, є й такі зірки, які йдуть виступати на фронт, тому що вони хочуть подолати свій страх.
Приїжджаємо на якусь позицію, в бліндаж, і ти бачиш, що цій людині страшно. Зазвичай, дівчині. І це працює навпаки. Хлопці починають її заспокоювати, вони в сильній позиції та ми розуміємо, що це також частина нашої роботи. Ми її заспокоїли, чайком відігріли. І це одна з найкращих ситуацій,
– зазначив артист.
Також Сєрга розповів про одну історію, яка трапилася на фронті зі стендаперами. Йдеться про Настю Зухвалу, Антона Тимошенко та Васю Байдака.
Там було 4-5 кілометрів до нуля, Вася каже: "А де ми". Відповідаю: "Їдемо до нуля". І я бачу, що вони стають по трохи знервовані й перестають жартувати. Я їм сказав, що зараз вони зрозуміють, що все добре та ми не піддаємо їх ризику, бо це нікому не потрібно,
– відповів він.
Що раніше артист казав про зірок
- У червні Сєрга висловився щодо позиції Світлани Лободи. Він заявив, що потрібно "перевиховати" співачку. Артист вважає, що Світлані Лободі треба дати змогу виступити для військових на передовій. Тоді на думку Колі, до неї б змінилось ставлення у суспільстві.
- Згодом артист поділився, що українському шоубізнесу не вистачає правди. Він сказав, що думає про Монатіка, Потапа та Макса Барських. На думку Сєрги, цим співакам потрібно було чесно зізнатися, що їм страшно бути в небезпеці. Тоді б суспільство не засуджувало їх, за словами Колі.
- Артист називав ім'я співачки, яка постійно відмовляється їхати на фронт. Йшлося про Тіну Кароль. За його словами, артистка обіцяла, що виступить перед захисниками, але потім не приїжджала. Сєрга зазначив, що з розумінням ставиться до того, що людям страшно приїздити на передову.