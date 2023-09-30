Засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга народився в Україні, але дитинство провів в Южноуральську, бо батько був військовим і часто переїжджав. Він прожив у Росії близько 3 – 4 років та ще 2 – 3 у свідомому віці.

До слова Він допомагав нам, – Коля Сєрга назвав єдину людину з Росії, з якою спілкується

Коля Сєрга про родичів у Росії

У Росії в Колі Сєрги залишилися родичі – сім'я його тітки. Музикант зізнався, що його двоюрідний брат став військовим на боці окупантів.

Мамина сестра рідна там живе і вся сім'я, її діти, з якими ми проводили дитинство в Черкасах в бабусі. Мій двоюрідний брат – російський військовослужбовець, Сергій його звуть. Він написав мамі повідомлення на початку повномасштабної війни: "Не виходьте з домів, все буде добре". Я попросив маму, щоб вона послала його нах*й. Я вважаю, що в мене більше там немає родичів,

– висловився артист.

Інтерв'ю з Колею Сєргою: дивіться відео онлайн

У Сєрги був бізнес у Росії

Після участі в шоу "Орел і решка" Коля Сєрга переїхав у Москву, де почав свій бізнес та заробляв чималі гроші. Він займався організацією подій та заходів, був креативним продюсером.

З часом Сєрга відчув, що чим більше багатих клієнтів з'являється, тим гірше ставлення до нього. Після випадку з приниженням він вирішив закрити цю справу та повернутись до України.