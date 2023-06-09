Їй треба пройти це пекло, – Коля Сєрга розповів, як збирається "перевиховати" Світлану Лободу

Український музикант Коля Сєрга з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Тепер артист виступає для військових на передовій. Сєрга висловився щодо позиції Світлани Лободи, яку дуже критикують. Він заявив, що збирається "перевиховати" співачку.

Про це він сказав на шоу Жені Яновича. Коля Сєрга вважає, що Світлані Лободі треба дати можливість виступити для ЗСУ на передовій.

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Як Коля Сєрга хоче "перевиховати" Лободу

Артист заявив, що він разом з колегами з "Культурного десанту" займається морально-психологічним забезпеченням військових на передовій. За його словами, дуже мало українських артистів погоджують їхати з виступом на на фронт.

На думку Сєрги, якби Лобода поїхала на передову і виступила перед нашими воїнами, то ставлення б до неї змінилося.

Ми зацікавлені в тому, щоб якомога більше артистів поїхало туди, бо це дуже велика відповідальність. Вони йдуть туди, виховуються, повертаються. Це вже інші культурні діячі з іншим поглядом. Повертаючись до Лободи та інших… Таким артистам потрібно починати не з нуля, а з мінусу і пройти через пекло,

– заявив Коля.

Артист вважає, що якщо Світлана Лобода приїде, подивиться в очі хлопцям, які воюють за країну, і покається, то це буде прикладом для багатьох інших. “Але чи пройде вона – подивимося", – додав Сєрга.

Своєю чергою Женя Янович зазначив, що не впевнений що всі військові зрадіють Лободі: "Я не впевнений, що військові скажутьі: "О, Свєтка, до нас приїхала". Свєтка, ану-ка її на…нуль".

На що Сєрга відповів, що в цей момент буде добре видно реакцію Лободи.

"Буде зрозуміла щирість її помислів. Якщо вона просто хоче відбілити медійну репутацію, то вона дуже швидко здасться. А якщо всередині дійсно щось переключилося, то вона піде на це. Якщо вона піде, то вона пройде через пекло. Але тоді вона вийде відновленою", – припустив Коля.

Дивіться інтерв'ю з Колею Сєргою: відео

Нагадаємо, що Світлана Лобода до повномасштабної війни жила і працювала в Росії. Але з початком повномасштабної війни артистка виїхала з Росії та почала активно допомагати Україні. Втім, далеко не всі українці вірять у її чесні наміри. Зокрема, репер Ярмак розкритикував позицію Лободи.