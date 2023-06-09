Об этом он сказал на шоу Жени Яновича. Коля Серга считает, что Светлане Лободе нужно дать возможность выступить для ВСУ на передовой.

К теме Оба служат в ВСУ: Коля Серга тронул общим фото с отцом в военной форме

Как Коля Серга хочет "перевоспитать" Лободу

Артист заявил, что он вместе с коллегами из "Культурного десанта" занимается морально-психологическим обеспечением военных на передовой. По его словам, очень мало украинских артистов согласны ехать с выступлением на фронт.

По мнению Серги, если бы Лобода поехала на передовую и выступила перед нашими воинами, то отношение бы к ней изменилось.

Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше артистов поехали туда, потому что это очень большая ответственность. Они идут туда, воспитываются, возвращаются. Это другие культурные деятели с другим взглядом. Возвращаясь к Лободе и другим… Таким артистам нужно начинать не с нуля, а с минуса и пройти через ад,

– заявил Коля.

Артист считает, что если Светлана Лобода приедет, посмотрит в глаза воюющих за страну ребятам и покается, то это будет примером для многих других. "Но пройдет ли она – посмотрим", – добавил Сергей.

В свою очередь Женя Янович отметил, что не уверен, что все военные обрадуются Лободе: "Я не уверен, что военные скажут: "О, Светка, к нам приехала". Светка, ану-ка ее на…ноль".

На что Сергей ответил, что в этот момент будет хорошо видна реакция Лободы.

"Будет понятна искренность ее помыслов. Если она просто хочет отбелить медийную репутацию, то она очень быстро сдастся. А если внутри действительно что-то переключилось, то она пойдет на это. Если она уйдет, то она пройдет через ад. Но тогда она получится восстановленной", – предположил Коля.

Смотрите интервью с Колей Сергой: видео

Напомним, что Светлана Лобода до полномасштабной войны жила и работала в России. Но с началом полномасштабной войны артистка уехала из России и начала активно помогать Украине. Впрочем, далеко не все украинцы верят в ее честные намерения. В частности, репер Ярмак раскритиковал позицию Лободы.