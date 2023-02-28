Подарунки приймаю, – ексдружина Остапчука жартома відповіла про чоловічу увагу та "папіків"

Колишня дружина Володимира Остапчука Христина висловилась про чоловічу увагу в її бік. Вона спростувала закиди про "папіків", але зізналась, що приймає подарунки.

Нотаріусиня Христина Остапчук часто відповідає на запитання шанувальників, що зробила й днями. Вона підняла тему фінансів та похвалилась, що сама купила собі квартиру.

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Христина Остапчук відповіла на чутки про "папіків"

Христині також написали, що вона могла б інакше відповісти тим, хто цікавиться її фінансам та бюджетом. "Тю, таким зацікавленим скажіть, що у вас є п'ятеро "папіків", які мають номер вашої картки", – пишуть фани. Остапчук жартома відповіла, що мати "папіка" – її "мрія".

Для таких я вже застара! За статистикою, вони обирають дівчат до 25, а мені, нагадую, 36, – підкреслила Христина.

Нотаріусиня додала, що не соромиться чоловічої уваги та подарунків для неї. "Не буду приховувати, що подарунки приймаю і, дякую Богу, чоловіки завжди щедрі в мою сторону. І всім таких бажаю, дівчата, бо ми цього варті!".



Христина Остапчук про папіків / Фото з інстаграм-сторіз