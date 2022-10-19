Наталія та Віталій були у шлюбі 25 років. Навіть після розлучення вони продовжують спілкуватися, але тепер жінка прагне повернути дівоче прізвище.

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Ексдружина Кличка повертає дівоче прізвище

Наталія є моделлю, блогеркою та коучем з йоги. Вона повідомила, що у найближчі кілька днів у соцмережах змінить прізвище колишнього чоловіка на дівоче.

Останні 25 років багато хто з вас знав мене як Наталію Кличко, і лише деякі знали моє справжнє ім'я – Наталія Єгорова. Я хочу продовжити свій новий життєвий шлях і розпочати нову історію, яку починаю писати з чистого аркуша під власним ім'ям. Для цього багато причин, але головна – після розлучення я залишаю ім'я Наталії Кличко в історії,

– поділилася Наталія.

Єгорова продовжить займатися благодійністю, а саме – допомагатиме жінкам і дітям. Вона надалі буде голосом для тих, у кого його забрали, для тих, хто не може говорити про себе сьогодні. Наталія зазначила, що прагне постійно ставати кращою версією себе.

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Нагадаємо, про розлучення Віталія та Наталії стало відомо у серпні 2022 року. З 2014 року подружжя жило окремо: Кличко у Києві, де є мером, а його кохана – у Гамбурзі. Однак вони зберегли дружні стосунки. Наталія хвилюється за ексчоловіка, оскільки Київ перебуває у постійній небезпеці.