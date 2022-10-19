Наталья и Виталий женились 25 лет. Даже после развода они продолжают общаться, но теперь женщина стремится вернуть девичью фамилию.

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Экс-жена Кличко возвращает девичью фамилию

Наталья является моделью, блоггером и коучем по йоге. Она сообщила, что в ближайшие несколько дней в соцсетях сменит фамилию бывшего мужа на девичью.

Последние 25 лет многие из вас знали меня как Наталью Кличко, и лишь некоторые знали мое настоящее имя – Наталья Егорова. Я хочу продолжить свой новый жизненный путь и начать новую историю, которую начинаю писать с чистого листа под своим именем. Для этого много причин, но главная – после развода я оставляю имя Натальи Кличко в истории,

– поделилась Наталья.

Егорова продолжит заниматься благотворительностью, а именно будет помогать женщинам и детям. Она будет дальше голосом для тех, у кого его забрали, для тех, кто не может говорить о себе сегодня. Наталья отметила, что стремится постоянно становиться лучшей версией себя.

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Напомним, о разводе Виталия и Натальи стало известно в августе 2022 года. С 2014 года супруги жили отдельно: Кличко в Киеве, где является мэром, а его любимая – в Гамбурге. Однако они сохранили дружеские отношения. Наталья волнуется за экс-мужа, поскольку Киев находится в постоянной опасности.