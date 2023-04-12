"Заможні залицяльники – ескортниця": колишня Остапчука відповіла на закиди хейтерів

Колишня дружина Володимира Остапчука зізналась, що не один раз їй "прилітає" від хейтерів закиди про багатого батька чи чоловіка. Христина різко відповіла недоброзичливцям й розповіла про свій шлях.

Блогерка й нотаріусиня Христина Горняк зізналась, що готова до спілкування з хейтерами. Жінці закидають, начебто її успіх та заробітки здобуті не завдяки праці, а багатим чоловікам.

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Христина Горняк відповіла хейтерам

За словами Христини, приблизно такі звинувачення прилітають у повідомлення й коментарі: "ой, які там збереження у 22", "все купив батько бізнесмен", "якщо заможні залицяльники – ескортниця", "та то їй просто пощастило".

Думаю, їм просто простіше полити когось брудом, чим прийняти те, що щось в самих не вийшло, або вийшло гірше. Ну ок, якщо це пишуть ображені чоловіки, їм інколи так простіше, і дешевше, але коли жінки, то камон… а де ж солідарність і щира радість за собі подібних?

– відповіла Горняк хейтерам.



Христина Горняк / Фото з інстаграму

Христина згадала, що після переїзду до Києва пішла працювати в модельну агенцію, де їй платили за рекламу в доларах. Наприкінці другого курсу вона знайшла іншу роботу у друзів батьків, в юридичній компанії. Колишня дружина шоумена не приховує, що в її житті були й невдачі.

"Ми пропрацювали до завершення навчання, і це був класний досвід і гарна зарплатня. Далі стажування і перший провал на іспиті з нотаріату. Сльози і відчай (недовгий). Бо цілеспрямованість не дала здатись, я пішла на повторний і здала. Щастя!".

Згодом Христина Горняк уже почала працювати у сфері нотаріату. Орендувала офіс, на який витрачала небагато, та мала гарних друзів, які підтримували та робили дорогі подарунки – це допомогло розвиватися.

Я працювала днями і ночами, мріяла про квартиру! Я не дуже люблю розповідати в цифрах, і хвастатись, як і де заробляю, і маю на це повне право, але з 18 своїх років я перла, як танк! Тому, я вийшла б за свої рамки трішки і спробувала змогти, а не сказати одразу: "ой, та це неможливо", або обіср*ти тих у кого це можливо і виходить,

– резюмувала Христина.

Що казала Горняк про багатих залицяльників