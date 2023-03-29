Христина в Instagram-Stories відповіла на запитання своїх шанувальників про гроші. Раніше вона вже піднімала тему фінансів та зізналася, що квартиру купила за власні гроші.

Цікаво Христина Остапчук розповіла, що зробила з дорогими подарунками від шоумена

Горняк розповіла, що наразі вона припинила свою професійну діяльність нотаріуса. Через це в неї запитали, як їй вдається так розкішно жити, якщо вона не працюєте. На це вона відповіла, що "працювала, працює і буде працювати".

Проте Христина не стала приховувати і того, що спілкується та ходить на побачення з чоловіками.

Ще мене оточують класні чоловіки, які дарують квіти, подарунки, запрошують у ресторани. Бо я жінка з енергією. Тому в мене все склалося і примножується,

– зазначила Горняк.



Христина Горняк розповіла про розкішне життя / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Колишня Остапчука додала, що не вважає Відень, де зараз живе, дорогим містом.

Що Христина Горняк раніше говорила про фінанси та подарунки: