Блоггерша и нотариусиня Кристина Горняк призналась, что готова к общению с хейтерами. Женщины обвиняют, будто ее успех и заработки получены не благодаря труду, а богатым мужчинам.

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Кристина Горняк ответила хейтерам

По словам Кристины, примерно такие обвинения прилетают в сообщения и комментарии: "ой, какие там хранения в 22", "все купил отец бизнесмен", "если состоятельные поклонники – эскортница", "да это ей просто повезло".

Думаю, им просто проще полить кого-то грязью, чем принять то, что что-то у самих не получилось или получилось хуже. Ну ок, если это пишут обиженные мужчины, им иногда так проще и дешевле, но когда женщины, то камон… а где же солидарность и искренняя радость за себя подобных?

– ответила Горняк хейтерам.



Кристина Горняк / Фото из инстаграма

Кристина вспомнила, что после переезда в Киев пошла работать в модельное агентство, где платили за рекламу в долларах. В конце второго курса она нашла другую работу у родителей, в юридической компании. Бывшая жена шоумена не скрывает, что в ее жизни были и неудачи.

"Мы проработали до завершения учебы, и это был классный опыт и хорошая зарплата. Дальше стажировка и первый провал на экзамене по нотариату. Слезы и отчаяние (недолгое). Потому что целеустремленность не дала сдаться, я пошла на повторный и сдала. Счастье!".

Впоследствии Кристина Горняк уже заработала в сфере нотариата. Арендовала офис, на который тратила немного, и имела хороших друзей, которые поддерживали и делали дорогие подарки – это помогло развиваться.

Я работала днями и ночами, мечтала о квартире! Я не очень люблю рассказывать в цифрах, и хвастаться, как и где зарабатываю, и имею на это полное право, но с 18 своих лет я перла, как танк! Поэтому, я бы вышла за свои рамки немного и попыталась смогти, а не сказать сразу: "ой, да это невозможно", или обоср*ть тех у кого это возможно и получается,

– резюмировала Кристина.

Что говорила Горняк о богатых поклонниках