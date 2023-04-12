Блогерка й нотаріусиня Христина Горняк зізналась, що готова до спілкування з хейтерами. Жінці закидають, начебто її успіх та заробітки здобуті не завдяки праці, а багатим чоловікам.
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Христина Горняк відповіла хейтерам
За словами Христини, приблизно такі звинувачення прилітають у повідомлення й коментарі: "ой, які там збереження у 22", "все купив батько бізнесмен", "якщо заможні залицяльники – ескортниця", "та то їй просто пощастило".
Думаю, їм просто простіше полити когось брудом, чим прийняти те, що щось в самих не вийшло, або вийшло гірше. Ну ок, якщо це пишуть ображені чоловіки, їм інколи так простіше, і дешевше, але коли жінки, то камон… а де ж солідарність і щира радість за собі подібних?
– відповіла Горняк хейтерам.
Христина Горняк / Фото з інстаграму
Христина згадала, що після переїзду до Києва пішла працювати в модельну агенцію, де їй платили за рекламу в доларах. Наприкінці другого курсу вона знайшла іншу роботу у друзів батьків, в юридичній компанії. Колишня дружина шоумена не приховує, що в її житті були й невдачі.
"Ми пропрацювали до завершення навчання, і це був класний досвід і гарна зарплатня. Далі стажування і перший провал на іспиті з нотаріату. Сльози і відчай (недовгий). Бо цілеспрямованість не дала здатись, я пішла на повторний і здала. Щастя!".
Згодом Христина Горняк уже почала працювати у сфері нотаріату. Орендувала офіс, на який витрачала небагато, та мала гарних друзів, які підтримували та робили дорогі подарунки – це допомогло розвиватися.
Я працювала днями і ночами, мріяла про квартиру! Я не дуже люблю розповідати в цифрах, і хвастатись, як і де заробляю, і маю на це повне право, але з 18 своїх років я перла, як танк! Тому, я вийшла б за свої рамки трішки і спробувала змогти, а не сказати одразу: "ой, та це неможливо", або обіср*ти тих у кого це можливо і виходить,
– резюмувала Христина.
Що казала Горняк про багатих залицяльників
- Колишня дружина Володимира Остапчука і раніше спростовувала чутки про те, що має "папіків". Вона наголошувала, що першу квартиру придбала за власні гроші.
- Та згодом Христина Горняк додала, що спілкується та ходить на побачення з чоловіками, які "дарують квіти, подарунки, запрошують в ресторани".
- Після розлучення Христина вже має багатьох залицяльників. Одного з них вона називає "маніяком" через надмірну настирливість. Горняк має взаємні почуття до когось, але не розсекречує особистість цього чоловіка.