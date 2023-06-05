Мені дуже страшно, – колишня дружина Остапчука зізналась про тривожні проблеми зі здоров'ям

Колишня дружина Володимира Остапчука розповіла про проблеми зі здоров'ям. Вона зізналась, що одна з її нирок погано функціонує. Можливо, потрібно буде наважитись на операцію.

Христина Горняк відверто розповіла, що вже два тижні приховує від підписників неприємні новини. Вони стосуються її стану здоров'я.

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Христина Горняк про проблеми зі здоров'ям

Колишня дружина шоумена поділилась, що лікарі виявили проблеми з ниркою. Її потрібно буде або видалити, або ще поборотися за здоров'я органа. Христина зізналась, що хоче бути чесною з фанами, до того ж їй хочеться підтримати людей, що опинилися у схожих ситуаціях.

Два тижні я живу в тривожному емоційному стані. Поки що думки лікарів в Україні розділилися: група "А" сказала видаляти нирку, бо я живу вже багато років на одній, група "Б" каже, що можна спробувати поборотися за неї, але шансів небагато. Сказати, що я в ах*ї – нічого не сказати,

– поділилась нотаріусиня.



Христина Горняк про свій стан / Фото з інстаграм-сторіз

"Коли я дізналася, мене розмазало сильно… І коли ви бачите мене тут усміхненою, не завжди мій внутрішній стан теж такий. Але я хочу жити як і раніше, так само повноцінно! Так само щасливо і з посмішкою! І я все для цього зроблю, просто зараз потрібен час на прийняття ситуації".



Христина Горняк про свій стан / Фото з інстаграм-сторіз

Христина Горняк додала, що відчуває страх та тривожність, але хоче продовжувати жити попри це випробування. "У мене дуже тривожний стан, і мені дуже страшно! Але, я хочу жити як і раніше – щасливою, усміхненою, і здоровою! В моєму житті за 36 років було багато випробовувань, і це одне з них теж, і я знаю, що я пройду його сильною, достойно і в будь-якому випадку і завершення буде для мене сприятливим! Ось такі справи! Дякую вам усім, бо я отримую стільки теплих слів підтримки".