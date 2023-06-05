Кристина Горняк откровенно рассказала, что уже две недели скрывает от подписчиков неприятные новости. Они касаются ее состояния здоровья.

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Кристина Горняк о проблемах со здоровьем

Бывшая жена шоумена поделилась, что врачи обнаружили проблемы с почкой. Ее нужно будет либо удалить, либо еще побороться за здоровье органа. Кристина призналась, что хочет быть честной с фанами, к тому же ей хочется поддержать людей, оказавшихся в подобных ситуациях.

Две недели я живу в тревожном эмоциональном состоянии. Пока мнения врачей в Украине разделились: группа "А" сказала удалять почку, потому что я живу уже много лет на одной, группа "Б" говорит, что можно попытаться побороться за нее, но шансов немного. Сказать, что я в ах*и – ничего не сказать,

– поделилась нотариусиня.



Кристина Горняк о своем состоянии / Фото с инстаграм-сториз

"Когда я узнала, меня размазало сильно… И когда вы видите меня здесь улыбающейся, не всегда мое внутреннее состояние тоже такое. Но я хочу жить по-прежнему, так же полноценно! Так же счастливо и с улыбкой! И я все для этого сделаю, прямо сейчас нужно время на принятие ситуации".



Кристина Горняк о своем состоянии / Фото с инстаграм-сториз

Кристина Горняк добавила, что испытывает страх и тревожность, но хочет продолжать жить, несмотря на это испытание. "У меня очень тревожное состояние, и мне очень страшно! Но, я хочу жить по-прежнему – счастливой, улыбающейся и здоровой! В моей жизни за 36 лет было много испытаний, и это одно из них тоже, и я знаю, что я пройду его сильной, достойно и в любом случае и завершение будет для меня благоприятным! Вот такие дела! Благодарю вас всех, потому что я получаю столько теплых слов поддержки".