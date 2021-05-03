Колишня дівчина принца Гаррі Еллі Голдінг вперше стала мамою

Відома британська співачка та екскохана принца Гаррі Еллі Голдінг вперше стала мамою. Радісною новиною в інстаграмі поділився її чоловік Каспар Джоплінг. Ім'я та стать малюка зіркове подружжя наразі не розсекретило.
Про першу вагітність дівчина повідомила в лютому цього року, поставши перед камерою у фотосесії для глянцю Vogue. Тоді Еллі показала величезний живіт.
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Еллі Голдінг стала мамою
34-річна знаменитість перебуває у шлюбі з 29-річним артдилером Каспаром Джоплінгом. Новоспечений татусь неймовірно щасливий і вже поділився довгоочікуваною новиною з прихильниками.
Мама та дитина здорові й щасливі. Неймовірно вдячний! Я ніколи не висловлювався про публічну увагу, пов'язану з роботою Еллі. Але зараз, в цей чарівний та особистий момент, ми були б вдячні, якби змогли насолодитися приватністю. Спасибі всім,
– написав Каспар в інстаграм-сторіз.
Ім'я новонародженого чоловік не повідомив, а також не розсекретив стать малюка.
Еллі Голдінг стала мамою / Скриншот інстаграм-сторіс Каспара Джоплінга
Шлюб Еллі Голдінг з Каспаром Джоплінгом
- Закохані зіграли весілля у вересні 2019 року. Таїнство вінчання відбулося в Йоркському соборі, що у Великій Британії. Святкову вечірку наречені організували в замку Горвард.
- На весіллі були присутні рідні пари, а також зіркові гості: Кетті Перрі та Орландо Блум, принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк, принцеса Беатріс та Едоардо Моцці.
- Еллі запросила на свято й колишнього хлопця – принца Гаррі та його дружину Меган Маркл. Подружжя відмовилося прийти через роковини принцеси Діани, яка померла на той час 22 роки тому днем раніше – 31 серпня.
- В липні 2020 року стало відомо, що Голдінг переїхала від свого чоловіка в Лондон. Тоді вона заявила, що "любить чоловіка, але любить й себе". Також співачка наголошувала, що ще не готова стати матір'ю. Під час вагітності вона нетерпляче чекала на пологи, бо прагнула якомога швидше повернутися на сцену. Однак зазначала, що їй дуже подобається той особливий стан в очікуванні малюка.