Про першу вагітність дівчина повідомила в лютому цього року, поставши перед камерою у фотосесії для глянцю Vogue. Тоді Еллі показала величезний живіт.

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Еллі Голдінг стала мамою

34-річна знаменитість перебуває у шлюбі з 29-річним артдилером Каспаром Джоплінгом. Новоспечений татусь неймовірно щасливий і вже поділився довгоочікуваною новиною з прихильниками.

Мама та дитина здорові й щасливі. Неймовірно вдячний! Я ніколи не висловлювався про публічну увагу, пов'язану з роботою Еллі. Але зараз, в цей чарівний та особистий момент, ми були б вдячні, якби змогли насолодитися приватністю. Спасибі всім,

– написав Каспар в інстаграм-сторіз.

Ім'я новонародженого чоловік не повідомив, а також не розсекретив стать малюка.



Еллі Голдінг стала мамою / Скриншот інстаграм-сторіс Каспара Джоплінга

Шлюб Еллі Голдінг з Каспаром Джоплінгом