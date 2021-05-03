О первой беременности девушка сообщила в феврале этого года, представ перед камерой в фотосессии для глянца Vogue. Тогда Элли показала огромный живот.
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Элли Голдинг стала мамой
34-летняя знаменитость находится в браке с 29-летним арт-дилером Каспаром Джоплингом. Новоиспеченный папаша невероятно счастлив и уже поделился долгожданной новостью с поклонниками.
Мама и ребенок здоровы и счастливы. Невероятно благодарен! Я никогда не высказывался о публичном внимании, связанном с работой Элли. Но сейчас, в этот волшебный и личный момент, мы были бы признательны, если бы смогли насладиться приватностью. Спасибо всем,
– написал Каспар в инстаграм-сториз.
Имя новорожденного мужчина не сообщил, а также не рассекретил пол малыша.
Элли Голдинг стала мамой / Скриншот инстаграм-сториз Каспара Джоплинга
Брак Элли Голдинг с Каспаром Джоплингом
- Влюбленные сыграли свадьбу в сентябре 2019 года. Таинство венчания состоялось в Йоркском соборе, в Великобритании. Праздничную вечеринку невесты организовали в замке Горвард.
- На свадьбе присутствовали родные пары, а также звездные гости: Кэтти Перри и Орландо Блум, принцесса Евгения и Джек Бруксбенк, принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци.
- Элли пригласила на праздник и бывшего парня – принца Гарри и его жену Меган Маркл. Супруги отказались прийти из-за годовщины принцессы Дианы, которая умерла в то время 22 года назад днем раньше – 31 августа.
- В июле 2020 года стало известно, что Голдинг переехала от мужа в Лондон. Тогда она заявила, что "любит мужа, но любит и себя". Также певица отмечала, что еще не готова стать матерью. Во время беременности она нетерпеливо ждала роды, потому что стремилась как можно скорее вернуться на сцену. Однако отметила, что ей очень нравится то особое состояние в ожидании малыша.