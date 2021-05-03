О первой беременности девушка сообщила в феврале этого года, представ перед камерой в фотосессии для глянца Vogue. Тогда Элли показала огромный живот.

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Элли Голдинг стала мамой

34-летняя знаменитость находится в браке с 29-летним арт-дилером Каспаром Джоплингом. Новоиспеченный папаша невероятно счастлив и уже поделился долгожданной новостью с поклонниками.

Мама и ребенок здоровы и счастливы. Невероятно благодарен! Я никогда не высказывался о публичном внимании, связанном с работой Элли. Но сейчас, в этот волшебный и личный момент, мы были бы признательны, если бы смогли насладиться приватностью. Спасибо всем,

– написал Каспар в инстаграм-сториз.

Имя новорожденного мужчина не сообщил, а также не рассекретил пол малыша.



Элли Голдинг стала мамой / Скриншот инстаграм-сториз Каспара Джоплинга

Брак Элли Голдинг с Каспаром Джоплингом