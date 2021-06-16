Колишня Бена Аффлека Ана де Армас закрутила роман з директором Tinder

На тлі возз'єднання Бена Аффлека з Дженніфер Лопес його колишня Ана де Армас й собі закрутила роман. Її бойфрендом став Пол Букадакіс – виконавчий директор додатку для знайомств Tinder. Вони зустрічаються вже кілька місяців.
Лише наприкінці січня голлівудська пара Бен Аффлек та Ана де Армас поставили крапку в стосунках, які зав'язалися на карантині й тривали майже рік. Ініціаторкою була кіноакторка, кар'єра якої стрімко пішла вгору. Якщо зірка стрічки "Бетмен проти Супермена" важко переживав розрив і навіть подумував залишитися холостяком, то кубинська красуня стрімко поринула в новий роман.
Варто знати Дженніфер Лопес і Бена Аффлека заскочили за поцілунками
Новий роман Ани де Армас
Інсайдери повідомили, що Ана де Армас вже кілька місяців зустрічається з виконавчим директором Tinder Полом Букадакісом. Вони познайомилися через спільних друзів. Схоже, в 37-річного чоловіка серйозні наміри, адже він вже представив кохану своїй родині.
Віцепрезидент популярного додатку для знайомств живе на два міста – то в Остіні, що в Техасі, то в Санта-Моніці, що в Каліфорнії. Зараз Ана де Армас перебуває в Іспанії на зйомках нового фільму від Netflix "Сіра людина", а закоханий Пол Букадакіс не може дочекатися зустрічі з красунею.
Пол та Ана познайомились через друзів. Він багато часу проводив з Аною до того, як вона залишила США заради зйомок нового фільму,
– йдеться в джерелі.
Додамо, Пол Букадакіс, статки якого оцінюють в 17 мільйонів доларів, також захоплюється кінематографом. Він знявся в кількох короткометражних фільмах.
Розставання Бена Аффлека та Ани де Армас
- Про розрив пари, яка закрутила роман на зйомках фільму "Глибока вода", стало відомо в січні цього року. Актори розійшлися мирно й залишилися друзями. Причиною розриву називають те, що Ана де Армас прагнула росту й не хотіла жити в Лос-Анджелесі, де мешкають діти Бена Аффлека.
- Якщо кубинська красуня з головою поринула в кар'єру, то знаменитість довго горював. Він вирішив певний час побути холостяком, адже розчарувався в коханні та почуттях.
- Проте вже на початку травня Бена Аффлека помітили біля будинку колишньої нареченої Дженніфер Лопес. Через 17 років зірки знову возз'єдналися.