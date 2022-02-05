Колишній Меган Фокс Браян Остін Грін уп'яте стане батьком

Відомий американський актор Браян Остін Грін знову стане батьком. Його кохана, танцівниця Шарна Берджесс вагітна.

Відомий актор і зірка "Беверлі-Гіллз" Браян Остін Грін відпочиває з коханою на Гаваях. Там пару сфотографували папараці.

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Браян Остін Грін стане батьком уп'яте

Браян Остін Грін та його кохана Шарна Берджесс влаштували чуттєву фотосесію на пляжі. Танцівниця позувала у білому купальнику, не приховуючи вагітний животик. Актор обіймав кохану та цілував її живіт.

Для танцівниці Шарни Берджесс дитина буде першою. Та для Браяна Остіна Гріна це п'ятий малюк. Він виховує 3 дітей від Меган Фокс: 9-річного Ноа, 7-річного Боді та 5-річного Джорні. Також у нього є 19-річний син Кассіус.



Браян Остін Грін з коханою / Фото з інстаграму актора

Особисте життя Браяна Остіна Гріна

Браян Остін Грін мав 2 романи до зустрічі з Меган Фокс. У 2004 він почав з нею зустрічатися, а через 2 роки зробив пропозицію вийти заміж. 24 червня 2010 року вони одружилися.

Подружнє життя пари було непростим, вони кілька разів розлучалися. У 2020 – 2021 роках Меган Фокс та Браян Остін Грін офіційно подали документи на розрив шлюбу.

Наприкінці грудня стало відомо, що Браян Остін Грін закрутив роман з австралійською танцівницею Шарною Берджесс, з якою його побачили в аеропорту перед спільною відпусткою.

Згодом актор підтвердив чутки та заявив, що не може назвати її своєю дівчиною, оскільки він з нею насолоджується часом та не хоче поки що вішати жодних "ярликів".