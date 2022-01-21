На колінах у свекра: кохана Сасанчина поділилась теплим сімейним фото
Джерело:інстаграм Іванни Сасанчин
Дружина Романа Сасанчина – Іванна наразі лікується після пологів. У неї була висока температура, слабкість та біль у грудях. Зараз їй нібито краще, тому вона повернулась до рідних додому. Там її чекали Роман та його батьки.
Як розповідав Роман Сасанчин в інстаграмі, його батьки довго не приїжджали до новонародженої внучки Елізабет, аби дитина краще адаптувалась до навколишнього середовища і не "підхопила" якусь хворобу. Лише зараз, через три тижнів після пологів, батьки Василь та Євдокія приїхали в гості у Велику Березовицю, що на Тернопільщині.
До слова Роман Сасанчин показав, як виглядає його мама після коронавірусу: фото батьків співака з внучкою
Самі ж батьки юного артиста наразі живуть у селі Садки Чортківського району. Раніше Роман показував, як вони з цікавістю розглядають крихітну Елізабет на руках в дідуся Василя, а згодом Іванна поділилась милим сімейним знімком.
На ньому усі сім'я сиділа біля новорічної ялинки – Іванна зручно умостилась на колінах у батька Романа, а хлопець сів поруч з мамою. Уся сім'я одягнула красиві вишиванки, окрім Іванки, яка накинула на сірий кардиган "американську" хустину.
Сім'я Романа Сасанчина / Фото з інстаграму Іванни
Наразі Іванна продовжує лікуватись, поки Роман доглядає вдома за їхньою маленькою донечкою Елізабет. Дівчина не уточнювала причину госпіталізації.
- Зазначимо, що торік мама Романа – Євдокія Петрівна потрапила у лікарню зі складним перебігом COVID-19. Аби допомогти матері, хлопець просив допомоги у всієї України, оскільки на лікування були потрібні великі кошти.
- Жінка перебувала в лікарні в критичному стані під апаратом ШВЛ. Після одужання Роман Сасанчин присвятив пісню важкохворій мамі. Зворушлива композиція отримала назву "Мамо". Публіка почула трек у день народження Євдокії Петрівни.