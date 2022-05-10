Через війну сотні тисяч українців виїхали з України. Серед них є й українські знаменитості, які прийняли рішення поїхати за кордон, щоб врятувати дітей. Ольга Фреймут з дітьми також перебуває за кордоном.

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На чужині українці сумують за рідною землею та мріють про перемогу України. Телеведуча хотіла б хоча б трішки покращити землякам настрій і запропонувала книжки українських авторів, які варто прочитати, коли не вдома.

Добірка книжок від Ольги Фреймут

Василь Стус – "Листи до сина і до дружини". Улюблений фрагмент Ольги Фреймут: "Людина – це обов'язок, а не титул... Людина твориться, самонароджується".

Улюблений фрагмент Ольги Фреймут: "Людина – це обов'язок, а не титул... Людина твориться, самонароджується". Валер'ян Підмогильний – "Невеличка драма", "Місто". У його текстах стільки Києва… Інтелектуал, знищений російською владою у 36 років. Улюблені рядки з "Міста": "Як може людина зникнути так, щоб її більше ніколи не побачили? Як можна померти не на день, не на тиждень, не на рік, а "померти як єсть"?".

У його текстах стільки Києва… Інтелектуал, знищений російською владою у 36 років. Улюблені рядки з "Міста": "Як може людина зникнути так, щоб її більше ніколи не побачили? Як можна померти не на день, не на тиждень, не на рік, а "померти як єсть"?". Нечуй-Левицький – "Хмари". Київ оживе перед вами, особливо Поділ і Липки.

Київ оживе перед вами, особливо Поділ і Липки. Осипа Заклинська – "Як добути краси...". Галицька мова, стиль, гонорові і практичні думки. Для тих, кому бракує Львова.

Галицька мова, стиль, гонорові і практичні думки. Для тих, кому бракує Львова. Ісаак Бабель – "Одеські оповідання".



Ольга Фреймут / Фото з інстаграму ведучої

Важливо Катерина Кухар згадала, як друзі вивозили її дітей з України: "Йшли пішки 8 годин"

Зазначимо, є й багато зіркових матусь, які попри війну залишаються з дітьми в Україні. Вони не наважуються покинути коханих, поїхати далеко від дому. А є й ті, хто не витримав довгого перебування за кордоном і, незважаючи на небезпеку, вже повернувся додому. Серед них співачка MamaRika з 9-місячним сином.