Телеведуча рідко з'являється в мережі, проте не забуває підтримувати співгромадян. Наразі невідомо, де перебуває жінка, проте, ймовірно, за кордоном. Для себе та інших українок вона написала важливі рядки під власне чорно-біле фото.
До слова Це ж треба так ненавидіти людей, – Слава Камінська відповіла на критику щодо її виїзду з країни
Лист до себе в еміграції. Ти – українка. Пам'ятай про це, навіть коли біль сильніший за мільйони до цього пережитих болей- зберігай стрункість життя. До тебе щодня прикуто погляди безлічі очей на чужих вулицях. Випадкові люди, для яких ти – не випадкова,
– каже Фреймут.
Оля Фреймут звернулась до українок / Фото з інстаграму ведучої
Повний текст листа:
"Ти – українка. Пам'ятай про це, навіть коли біль сильніший за мільйони до цього пережитих болей – зберігай стрункість життя. До тебе щодня прикуто погляди безлічі очей на чужих вулицях. Випадкові люди, для яких ти – не випадкова. Навіть зараз, коли їдеш втомлена чужоземним метро, пам'ятай, що ти – українка. Коли не хочеться їсти, пити, одягати попрасоване, коли душа важливіша за тіло, бо важча і болючіша, щоранку пильнуй себе. Йди в душ, снідай, одягай чисте.
Не сутулься від жаху щосекундних новин, вір у перемогу свого народу, у ЗСУ – витрачай думки на молитву за них, за 4-річного Сашка, який перетинав з бабусею Київське море, і не перетнув. Присвячуй думки на молитву за нього, і за сотні закатованих дітей і невинних українців, а не на твоє індивідуальне горе. I тримай спину рівно, як тебе вчила твоя прабабця, яка тепер часто сниться і радить більше, ніж встигла за життя у твоєму дитинстві.
Ти – українка, тому залишайся привітною і стриманою, навіть коли хочеться кричати. Люди довкола дошкуляють питаннями, дратують цікавістю. Ти б воліла бути німою. Вони прихистили тебe у своїй країні i дуже співчувають, дуже хочуть допомогти. Ти представляєш націю. 3бережи усмішку для кожного. Свою, найтеплішу, якою ти вітала знайомих на київських вулицях.
Твоє материнство зараз священне. Ти зневірена, розгублена і замість кар'єри – робиш дітям тости. Бавишся з ними у мільйони забав, щоб вони переживали війну дитячіше. А так хочеться забитися кут і зануритися у жаль. Тобі твоє життя видається беззмістовним".
Реакція мережі
Підписниці Фреймут подякували їй за відвертість та потрібні слова у такий складний час:
- "Олю, щиро дякую, ваші слова дуже надихають";
- "Ти українка і до тебе прикуто безліч поглядів, як влучно написано";
- "Дякую! Неймовірно актуальні, влучні слова. Те, що зараз, певне, потрібно почути кожній. Слава Україні!";
- "Дякую дуже за цей пост, такий мудрий, тому що іноді так хочеться зірватися. І про слова "пам'ятай, що повернешся в Україну". Я в Лондоні зараз, тут прапорів українських більше, ніж британських! Прості люди нас дуже підтримують";
- "Мудрі слова";
- "Дуже актуально";
- "Проникливо до сліз.... Знову тихенько плачу..... Слава Україні!";
- "Олю, ваші слова змотивували сьогодні зробити макіяж і усміхнутись. Точно, я ж українка: горда, красива, незламна, але привітна, чемна, турботлива. Такими нас повинні бачити інші";
- "Влучно, доречно, зворушливо! Україна переможе!"