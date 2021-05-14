Не мій Михасик, – SLAVIA розповіла, коли зникли почуття до Дзідзьо

Шлюборозлучний процес популярного артиста Дзідзьо зі співачкою SLAVIA триває, а ексдружина музиканта лише підігріває цікавість публіки до їхнього розриву. Вона зізналася, що досі любить колишнього, але справжнє кохання зникло давно.

Музична кар'єра Дзідзьо починалася з гурту "Друзі", з яким він виступав на весіллях і до складу якого входила його дружина Ярослава Хома – SLAVIA. Згодом артист очолив гурту DZIDZIO, який дав поштовх до сольного проєкту та всеукраїнського успіху. На думку співачки, саме тоді, понад 10 років тому, зв'язок між ними став слабшати.

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Це не мій Михайло. Я кохала іншого Михайла. Коли почався гурту DZIDZIO, якась стіна непорозумінь між нами з'явилася. Це вже не моя людина, не та теплота, не та енергетика. Ти не мій Михасик, ти вже якийсь чужий,

– заявила SLAVIA.

Сам Дзідзьо запевняв, що не змінився. Однак він хотів бачити поряд дружину, яка б усвідомлювала відповідальність, котра на нього покладена, та не заважала, чекала вдома. SLAVIA ж приїжджала на знімальний майданчик, що дратувало чоловіка.

"Коли довго не бачилися, я приїжджала і відчувала себе непотрібною. У нього робота кипить, а я наче заважаю. Як жінка, я втрачала віру в нас, теплоту хотіла, а її не було. Щось потихенько відмирало", – поділилася співачка.

Повне інтерв'ю SLAVIA: дивіться відео онлайн

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Додамо, після того, як Дзідзьо оголосив про розлучення з дружиною після 20 років стосунків, SLAVIA також висловилась про розрив. Тоді вона запевняла: зробила все, щоб врятувати шлюб, тож тепер її совість чиста.

Вона не пішла від чоловіка тоді, коли почуття почали зникати, намагалася зберегти сім'ю до останнього, однак їхній союз все ж завершився розлученням.