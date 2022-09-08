Відомо, коли принц Чарльз стане новим королем Великої Британії

Чарльз III буде проголошений новим монархом нації на Раді вступу, яка буде скликана якомога швидше в Сент-Джеймському палаці. Виступ короля Чарльза III відбудеться у п'ятницю, 9 вересня.

Старший син королеви Єлизавети II, який також вважається найстарішим спадкоємцем престолу в історії Великої Британії, зійде на престол під іменем король Чарльз III.

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Спеціальне засідання Таємної ради зазвичай проводиться протягом 24 годин після смерті суверена. Вперше засідання буде транслюватися по телебаченню.

Спеціальне засідання Таємної ради стане першим офіційним заходом, яке відвідає король. Попри те, що його урочисті обов'язки історично виконувались за зачиненими дверима, цього разу він вперше транслюватиметься по телебаченню.

Рада очолюватиметься членом парламенту Пенні Мордаунт, лордом-президентом Ради, і буде поділеною на дві частини.

У банкетному залі або в картинній галереї, беруть участь таємні радники, а також інші високопосадовці, верховні комісари та деякі державні службовці.



Чарльз стане новим королем Великої Британії

Загалом буде запрошено 200 осіб, причому пріоритет віддається нинішнім міністрам кабінету, колишнім прем'єр-міністрам та старшим суддям, а також архієпископам Кентерберійському та Йоркському.

Заснована у 1708 році Таємна рада формально консультує суверена, але її обов'язки здебільшого носять церемоніальний характер, включаючи видачу королівських хартій та поширення законодавства на британські заморські території.

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Він складається в основному з політиків, але особистий секретар покійної королеви сер Едвард Янг та його попередники є його членами, як і герцог Кембриджський.

Герцогиня Корнуольська була призначена таємним радником у 2016 році напередодні офіційного 90-річчя королеви, а це означає, що вона буде поряд зі своїм чоловіком, коли його офіційно проголосять монархом.

Після того як Чарльз III стане королем Великої Британії, його дружина Камілла буде оголошена королевою-консортом.

Титул "королева" може вручатись лише тим жінкам, хто отримав можливість правління по лінії спадкування. Таким чином монархинею стала Єлизавета II – вона стала королевою після смерті свого батька, короля Георга VI. Тоді як королева-консорт – титул, що вручається дружині короля.