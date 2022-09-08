Старший сын королевы Елизаветы II, также считающийся старейшим наследником престола в истории Великобритании, сойдет на престол под именем король Чарльз III.

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Специальное заседание Тайного совета обычно проводится в течение 24 часов после смерти суверена. Впервые заседание будет транслироваться по телевидению.

Специальное заседание Тайного совета станет первой официальной мерой, которую посетит король. Несмотря на то, что его торжественные обязанности исторически исполнялись за закрытыми дверями, на этот раз он впервые будет транслироваться по телевидению.

Совет будет возглавляться членом парламента Пенни Мордаунт, лордом-президентом Рады, и будет разделен на две части.

В банкетном зале или в картинной галерее принимают участие тайные советники, а также другие чиновники, верховные комиссары и некоторые государственные служащие.



Чарльз станет новым королем Великобритании

В общей сложности будут приглашены 200 человек, причем приоритет отдается нынешним министрам кабинета, бывшим премьер-министрам и старшим судьям, а также архиепископам Кентерберийскому и Йоркскому.

Основанный в 1708 году Тайный совет формально консультирует суверена, но его обязанности в большинстве своем носят церемониальный характер, включая выдачу королевских хартий и распространение законодательства на британские заморские территории.

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Он состоит в основном из политиков, но личный секретарь усопшей королевы сэр Эдвард Янг и его предшественники являются его членами, как и герцог Кембриджский.

Герцогиня Корнуольская была назначена тайным советником в 2016 году в канун официального 90-летия королевы, а это значит, что она будет рядом со своим мужем, когда его официально провозгласят монархом.

После того как Чарльз III станет королем Великобритании, его жена Камилла будет объявлена королевой-консортом.

Титул "королева" может вручаться только тем женщинам, которые получили возможность правления по линии наследования. Таким образом, монархиней стала Елизавета II – она стала королевой после смерти своего отца, короля Георга VI. В то время как королева-консорт – титул, вручаемый жене короля.