Даша Квіткова розповіла, коли планує народжувати другу дитину

Чотири тижні тому Даша Квіткова і Нікіта Добринін стали батьками. У них народився син Лев. Пара з "Холостяка" мріє про велику сім'ю, тому планує другу дитину. Коли блогерка наважиться народжувати знову, дізнавайтеся нижче.

23-річна Даша Квіткова хочу бути молодою мамою, тому найближчим часом готова завагітніти вдруге. Відповідаючи на запитання підписників, блогерка зізналась, що станеться це тоді, коли вона відновиться після перших пологів.

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Я хочу максимально відновити своє тіло, щоб воно повернулось у форму, можливо, навіть кращу, ніж до вагітності. Тоді вже будемо другу дитинку планувати,

– заявила Даша Квіткова.

Ба більше, дівчина вважає, що до того часу вони з Нікітою Добриніним будуть досвідченими батьками, відповідно виховання другого малюка буде легшим.

"Ми будемо знати, що і як, будемо готові до того, що нас чекає", – поділилась Квіткова.

уже через 6 днів після народження первістка подружжя мріяло про другу дитину . Даші Квітковій нестрашно народжувати знову, вона мріє подарувати Добриніну доньку.

Нагадаємо, нещодавно блогерка знайшла няню для одномісячного сина, яка "охоронятиме його сон". Все тому, що молода мама відмовляється від допомоги бабусь, а сама не справляється. Новоспечений татко Нікіта Добринін зараз у відрядженні, на зйомках тревел-проєкту.

"Мій чоловік зараз забезпечує нашу сім'ю. Він не веселиться, він на роботі. Тому чоловік працює, поки я сиджу з дитиною", – наголосила Даша Квіткова.