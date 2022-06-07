"Колега, на жаль, загинув": Цибульська розповіла, чи хто з її близьких воює на фронті

Українська співачка Оля Цибульська розповіла, що чимало її колег та друзів перебувають у війську та боронять країну. Один з ексведучих хітпараду на М1, на жаль, нещодавно загинув.

За словами артистки, у неї є багато друзів, які на фронті. Вона намагається з ними часто тримати контакт та підбадьорювати. Один з них навіть повернув її "до життя".

Інтерв'ю повністю Не відкладайте життя на потім, – інтерв'ю з Олею Цибульською про Ірпінь, шоубіз та Євробачення

Буває таке, що декілька днів немає зв'язку, а потім чекаєш смску чи чекаєш дзвінок, і на душі стає тепліше. Один мій колега, з яким ми працювали на М1, на жаль, загинув, нещодавно з’явилася новина. Ще служать хлопці з М1, які професійні військові і теж вели хіт-парад,

– зізналась Цибульська.

Один колега Олі, Карім, який теж служить, у перші дні повномасштабного вторгнення привів до тями співачку. Тоді зірка перебувала в депресії через окупацію Ірпеня, де були батьки, і загалом важко проживала усі події.

"Він мене й привів до якоїсь тями, коли я сиділа в кутку з немитою головою 5 днів і не розмовляла. Він мені сказав: "Включи камеру, я хочу на щось прекрасне подивитися. Мені треба, тут стільки жаху, стільки цього болю, що я хочу побачити щось людське". І я тоді кажу: "Вибач, я не можу, тому що я виглядаю як чмо, я не маю сил піти вмитися". І він мене тоді якось наче розбудив: "Ми заради таких, як ти, заради жінок, сестер і матерів наших дітей тут стоїмо, ти що. Швидко, я даю тобі годину, чекаю гарних фоток", – розповіла жінка.

Вона додала, що пообіцяла всім знайомим, які воюють, по поверненню зварити борщ: "Давайте, роз**ашуйте тих окупантів, і бігом до мене на борщ. Сало дістану".

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