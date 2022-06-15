3 місяці повномасштабної війни Анна Неплях перебувала за кордоном. За цей час вона встигла побувати в 8 різних країнах світу і закрутити декілька романів.

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Анна Неплях про роман з українцем на Балі

28-річна модель познайомилася з бойфрендом, коли разом з компанією на Балі їздила на сусідній острів: "Я зайняла його місце і здалася тоді жорсткою с*чкою".

Зараз дівчина повернулася в Україну, а хлопець залишився на Балі. Анна планує бути вдома та ділити життя між Києвом та західними областями України. Неплях натякнула, що таке її рішення не добре впливає на новий роман.

Я не вірю у стосунки на відстані, якщо немає можливості зустрічатися регулярно, щонайменше раз на місяць. Він працює на Балі і не вірить у тривалі стосунки. Так і складаються наші відносини,

– написала в сторіз Анна.

На запитання шанувальників про те, чи бачить модель спільне майбутнє з новим обранцем, вона відповіла: "Як Бог дасть".

Анна Неплях про романи за кордоном / Скриншоти інстаграм-сторіз дівчини

З колишнім хлопцем модель розлучилася в березні 2022 року. Цей розрив був болісним для Анни, однак в них були різні погляди на війну, тому стосунки не мали продовження: "Весь цей час він підтримував мене і наполягав на моїй безпеці та виїзді до Європи. З кожним днем все ставало серйознішим і ми опинилися по різні боки барикад, маючи при цьому спільне бачення ситуації. Я не зможу змінитися і бути поза грою, а він не може щось змінити. Я відпустила. З вдячністю та любов'ю".

Нагадаємо, в 10 сезоні реаліті-шоу "Холостяк" Анна Неплях боролася за серце пілота Максима Михайлюка. Однак їм не вдалося побудувати стосунки, Максим вирішив відпустити дівчину.