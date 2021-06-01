Макси Михайлюк і Даша Хлистун є одними з найпопулярніших батьків в українському шоу-бізнесі. До них прикута особлива увага публіки, яка нетерпляче чекає на нові зворушливі знімки.

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Нове фото доньки Максима Михайлюка

Днями маленькій Аріані виповнився місяць. Новоспечені батьки обожнюють її й неймовірно щасливі, що тепер у їхній сім'ї є та, яка щодня дарує любов. Даша Хлистун вирішила потішити шанувальників новою світлиною своєї принцеси.

Тобі вже місяць, крихітко. Мама і тато тебе дуже люблять. Ти в нас така промениста дівчинка. Усміхнена й трішки криклива. Молочна людинко, ти зробила нас найщасливішими,

– написала на фото зіркова матуся.



Донька Максима Михайлюка і Даші Хлистун / Скриншот інстаграм-сторіз Даші Хлистун

Максим також з нагоди першого маленького ювілею донечки поділився зворушливими кадрами. Він не приховує своєї радості від того, що став батьком й наголошує, що це найщасливіший місяць його життя.

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