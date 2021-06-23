Закохана пара "Холостяка" Максима Михайлюка та моделі Даші Хлистун нарешті зважилась показати обличчя доньки. Миловидне фото опублікували на сторінці в інстаграмі.
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Даша Хлистун показала обличчя доньки
Вже зовсім скоро доньці Максима Михайлюка та Даші Хлистун Аріані виповниться 2 місяці. Батьки вже охрестили донечку у Києво-Печерській лаврі, ймовірно, саме тому вирішили більше не приховувати обличчя крихітки від публіки.
Модель та новоспечена матуся опублікувала зворушливу світлину з фотосесії. Вона позувала перед камерою у молочному вбранні, з голлівудськими локонами та бездоганним макіяжем. Свій образ вона доповнила сріблястим ланцюжком на шиї.
Даша Хлистун на руках тримала донечку Аріану. Крихітна була одягнена в білосніжну сукню з мереживом та пишною спідницею, прикрашеною перлинками. На голову дівчинці одягнули тендітну пов'язку в тон. Вона мило усміхалась на камеру, як і її матуся.
Знайомтесь, Михайлюк Аріана Максимівна. На цьому фото вона ще така крихітна. А вже скоро буде два місяці,
– написала Даша Хлистун під фото.
Даша Хлистун з донькою / Фото з інстаграму Даші Хлистун
Зіркову матусю з донькою засипали компліментами у коментарях під публікацією. Шанувальники також висловлюють думки, на кого ж більше схожа Аріана.
- "На батька схожа! Прекрасна донька";
- "Ростіть здорові. Схожа на тата";
- "Так на тебе схожа, дуже красива крихітка";
- "Ну яка ж красуня";
- "Татова донька";
- "Твоя копія";
- "Красуня. Дуже схожа на тата".