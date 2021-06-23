Закохана пара "Холостяка" Максима Михайлюка та моделі Даші Хлистун нарешті зважилась показати обличчя доньки. Миловидне фото опублікували на сторінці в інстаграмі.

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Даша Хлистун показала обличчя доньки

Вже зовсім скоро доньці Максима Михайлюка та Даші Хлистун Аріані виповниться 2 місяці. Батьки вже охрестили донечку у Києво-Печерській лаврі, ймовірно, саме тому вирішили більше не приховувати обличчя крихітки від публіки.

Модель та новоспечена матуся опублікувала зворушливу світлину з фотосесії. Вона позувала перед камерою у молочному вбранні, з голлівудськими локонами та бездоганним макіяжем. Свій образ вона доповнила сріблястим ланцюжком на шиї.

Даша Хлистун на руках тримала донечку Аріану. Крихітна була одягнена в білосніжну сукню з мереживом та пишною спідницею, прикрашеною перлинками. На голову дівчинці одягнули тендітну пов'язку в тон. Вона мило усміхалась на камеру, як і її матуся.

Знайомтесь, Михайлюк Аріана Максимівна. На цьому фото вона ще така крихітна. А вже скоро буде два місяці,

– написала Даша Хлистун під фото.



Даша Хлистун з донькою / Фото з інстаграму Даші Хлистун

Зіркову матусю з донькою засипали компліментами у коментарях під публікацією. Шанувальники також висловлюють думки, на кого ж більше схожа Аріана.