Влюбленная пара "Холостяка" Максима Михайлюка и модели Даши Хлистун наконец решилась показать лицо дочери. Миловидное фото опубликовали на странице в инстаграме.

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Даша Хлистун показала лицо дочери

Уже совсем скоро дочери Максима Михайлюка и Даши Хлистун Ариане исполнится 2 месяца. Родители уже окрестили дочь в Киево-Печерской лавре, вероятно, именно поэтому решили больше не скрывать лицо крохи от публики.

Модель и новоиспеченная мама опубликовала трогательную фотографию с фотосессии. Она позировала перед камерой в молочном платье, с голливудскими локонами и безупречным макияжем. Свой образ она дополнила серебристой цепочкой на шее.

Даша Хлистун на руках держала дочь Ариану. Малышка была одета в белоснежное платье с кружевом и пышной юбкой, украшенной жемчугом. На голову девочке надели красивую повязку в тон. Она мило улыбалась на камеру, как и ее мама.

Знакомьтесь, Михайлюк Ариана Максимовна. На этом фото она еще такая крошечная. А уже скоро будет два месяца,

– написала Даша Хлистун под фото.



Даша Хлистун с дочкой / Фото из инстаграма Даши Хлистун

Звездную мамочку с дочкой засыпали комплиментами в комментариях под публикацией. Поклонники выражают мысли, на кого больше похожа Ариана.